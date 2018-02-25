Antep fıstığında yüksek rekolte beklentisi

GAZİANTEP (AA) - YETER ERDİNE - Baklavadan yemeklere kadar her alanda Türk mutfağının değişmez lezzetleri arasında yer alan Gaziantep'in "yeşil altını" Antep fıstığında, bu yıl yüksek rekolte bekleniyor.

Genetik yapısı ve 2016'da yaşanan kuraklığa bağlı olarak geçen yıl hasatta "yok yılı"nı yaşayan Antep fıstığında, bu yıl meyve gözlerindeki fazlalık, yüksek rekolte beklentisini artırıyor.

Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürü Nevzat Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gıdadan ilaç sanayisine kadar çok geniş kullanım alanına sahip olan ve "yeşil altın" diye nitelenen Antep fıstığında, geçen yıl rekoltenin düşük olduğunu belirtti.

Geçen yıl Antep fıstığı rekoltesinin 78 bin tonda kaldığına dikkati çeken Aslan, "Önceki yıl rekolte 170 bin tondu. 2016 yılına göre yüzde 54 düşüş gerçekleşti." dedi.

Aslan, 2018'in, 2017'den çok daha iyi, verimli bir yıl olmasını beklediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Antep fıstığında meyve gözleri bir yıl öncesinden oluşur. Şu an bahçelere, ağaçlara baktığımızda meyve gözleri fazlasıyla mevcut. Bu dönemden sonra iki riskimiz var. Biri yeterli yağış alınmaması, ikincisi de ilkbahar geç donu. İlkbahar geç donları Gaziantep'te sık yaşanmıyor. Şu an uzun yıllar ortalamasına göre yağışın yaklaşık yüzde 50'si yağdı ancak yağış mevsimi de henüz kapanmadı."

Geçen yılki rekolte düşüklüğünün nedeninin 2016 yılındaki kuraklık olduğunu belirten Aslan, "Meyve gözleri bir yıl öncesinden oluştuğu için, 2016'da yaşanan kuraklık dolayısıyla meyve gözleri döküldü veya oluşmadı. 2017'de yağış mevsim normallerine yakındı. Ağaçların üzerinde meyve yükü de yoktu. Böylelikle ağaçlar 2018'e hazırlandı." ifadelerini kullandı.

Aslan, rekolte düşüklüğü yüzünden piyasada fiyatların da yüksek olduğuna dikkati çekerek don olmaması halinde rekoltenin yükseleceğini, bunun da hasat sezonuna doğru fiyatlara yansıyacağını anlattı.

- Üretim alanları artıyor

Önceki yıl Antep fıstığı toplu meyvelik alanının 3 milyon 134 bin dekar olduğunu kaydeden Aslan, 2017 yılında bu rakamın 3 milyon 240 bin dekara yükseldiğine işaret ederek yüzde 3,5 artış olduğunu ifade etti.

Üretim alanlarında en çok artışın Şanlıurfa ve Batman'da yaşadığını ifade eden Aslan, Şanlıurfa'da yaklaşık yüzde 10 artış olduğunu belirtti. Aslan, "Bir milyon 316 bin dekarla Gaziantep, Antep fıstığı tarımının yapıldığı en geniş alana sahip. Bu ili 1 milyon 253 bin dekarla Şanlıurfa takip ediyor. Adıyaman 258 bin dekarla üçüncü sırada. Siirt'te 188 bin, Kahramanmaraş'ta 68 bin, Kilis'te 63 bin, Batman'da 38 bin ve Mardin'de ise 10 bin dekar alanda Antep fıstığı yetiştiriciliği yapılıyor." diye konuştu.

Aslan, 35 ilde Antep fıstığı üretimi yapıldığını, bunlardan 13'ünün rakamlarının kayda değer olduğunu dile getirerek diğer illerde ise sadece mikroklima özelliği gösteren bölgelerde üretim gerçekleştirilebildiğini söyledi.

Antep fıstığının kuraklığa dayanıklı olduğunu vurgulayan Aslan, "Son yıllarda kuraklık ya da yağışlardaki düzensizlik nedeniyle tarla bitkileri ekilen yerlerde bazı yıllar üretici verim alamıyor ve bu nedenle Antep fıstığına yöneliyor. Antep fıstığında 'gençlik kısırlığı' dediğimiz meyveye geç yatma olsa da ürün vermeye başladıktan sonra çiftçiyi ekonomik olarak rahatlatıyor." dedi.