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Antep lahmacunu, fıstık ezmesi ve tırnaklı pidesi tescillendi

- Gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda bulunan Gaziantep'te, Antep lahmacunu, fıstık ezmesi ve tırnaklı pidenin coğrafi işaret tescil belgesi alması sevinç yarattı

Antep lahmacunu, fıstık ezmesi ve tırnaklı pidesi tescillendi

GAZİANTEP (AA) - Gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda bulunan Gaziantep'te, Antep lahmacunu, fıstık ezmesi ve tırnaklı pidenin coğrafi işaret tescil belgesi alındı.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Ahmet Tiryakioğlu yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık iki yıldır coğrafi işaret tescil çalışmalarını sürdürdüklerini, bu kapsamda Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) müracaat ettiklerini belirtti.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de yer aldığı il protokolünün TÜRKPATENT'in Ankara'daki merkez binasında düzenlenen coğrafi işaret tescil belgesi takdim töreninde tescil belgesini aldığını kaydeden Tiryakioğlu, Gaziantep'in geleneksel lezzetlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında gerçekleştirdikleri çalışmalarda mutlu sona ulaşmanın haklı sevincini ve gururunu bir arada yaşadıklarını belirtti.

Gastronomi dalında UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na giren ilk Türk şehri Gaziantep'in mutfak kültürünün binlerce yıllık köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip olduğunu anlatan Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

"Tarihi İpekyolu üzerinde kurulu bulunan ve asırlar boyu bu bölgede yaşam sürmüş tüm kadim medeniyetlerin zengin kültürel mirasına sahip gazi şehrimiz, aynı zamanda bu kültürel değerleri en iyi şekilde birbiriyle harmanlayarak sofrasına taşımayı başaran dünyadaki ender kentlerin başında geliyor. Bugün bu mirasın değerli birer parçası olan Antep lahmacunu, fıstık ezmesi ve tırnaklı pidesini coğrafi işaret tescil belgesi alarak taçlandırdık. Gaziantep'imize hayırlı, uğurlu olsun."

- Yeni başvurular da yapıldı

Gaziantep'in mutfak hazinelerinin saymakla bitmeyeceğini aktaran Tiryakioğlu, Antep firiği, peyniri, muskası, bulguru, kurutmalık patlıcanı, köy kahkesi, pekmezi ve meyan şerbeti ile Oğuzeli narı için TÜRKPATENT'e başvurduklarını, Antep haylan kabağı, biber salçası, Antep karası üzümü, dolmalık biber, İslahiye biberi, urmu dut suyu, kurabiyesi ve boziç fıstığı için de başvuru çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

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