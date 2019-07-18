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Antep meyan şerbeti coğrafi işaret olarak tescillendi

Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı: "Geleneksel hazırlanış biçimiyle geçmişi asırlar öncesine dayanan meyan şerbeti borsamızın 11'inci, Gaziantep'in ise 24'üncü tescilli ürünü oldu"

Antep meyan şerbeti coğrafi işaret olarak tescillendi
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Türk Patent ve Marka Kurumunun Antep meyan şerbetini coğrafi işaret olarak tescillediği belirtildi.

Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, yaptığı yazılı açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle yaz aylarında sıklıkla tüketilen, ramazan sofralarının da vazgeçilmezi olan meyan şerbetinin artık kentin tescilli ürünü olduğunu bildirdi.

Akıncı, şunları kaydetti:

"Şehrimizin mutfak hazinelerini coğrafi işaret tescil belgesiyle taçlandırmaya devam ediyoruz. Antep meyan şerbetini de 'mahreç' işareti olarak şehrimizin marka değerleri arasına kattık. Geleneksel hazırlanış biçimiyle geçmişi asırlar öncesine dayanan meyan şerbeti, borsamızın 11'inci, Gaziantep'in ise 24'üncü tescilli ürünü oldu.

Akıncı, gastronomi kenti Gaziantep'in eşsiz lezzetlerinin korunması, gelecek nesillere taşınması ve kentin marka değerinin artması için coğrafi işaret çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

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