Antep peyniri tescilleniyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep mutfak kültürünün asırlık değerlerinden "Antep peyniri", kentin coğrafi işaretli ürünleri arasına katılıyor.

Gaziantep Ticaret Borsasından (GTB), yapılan yazılı açıklamada, borsanın gastronomi kenti Gaziantep’in geleneksel ürünlerine yönelik sürdürdüğü coğrafi işaret tescil başvurularının aralıksız sürdüğü belirtildi.



GTB'nin, son olarak tescilli ürünler kervanına, tüm bölgede sevilerek tüketilen geleneksel Antep peynirini de eklemek istediği ifade edilen açıklamada, Antep peynirinin, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun, Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nin 11. sayısında coğrafi işaret tescil başvurusu kabul edilen ürünler arasında yer aldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Gaziantep adına coğrafi işaret tescil çalışmaları tamamlanan Antep tırnaklı pidesi, Antep fıstık ezmesi, Antep firiği ve Antep lahmacununun askı sürecinin devam ettiğine işaret edilerek şunlar kaydedildi:

"Borsamız tarafından UNESCO gastronomi kenti gazi şehrimizin geleneksel mutfak kültürünün vazgeçilmez lezzetlerinin coğrafi işaretle koruma altına alınarak, gelecek nesillere taşınmasına yönelik sürdürülen tescil atağı aralıksız devam etmekte. Bu kapsamda tescil başvuruları kabul edilen ürünlerimiz arasına son olarak Antep peynirini de katmış bulunmaktayız. Coğrafi işaret tescil çalışmaları yaklaşık bir yıldır sürdürülen ‘Antep peyniri’, Türk Patent ve Marka Kurumunun yayımladığı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde Gaziantep adına coğrafi işaret almak üzere askı sürecine çıkarılan ürünler arasında yer aldı. Geleneksel hazırlanış şekli ve ayırt edici özellikleri titiz çalışmalar sonucu belirlenen Antep peynirimiz, üç ay askıda bekleme sürecinin ardından Gaziantep’in tescilli ürünleri arasına katılacak."











