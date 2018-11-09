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Antioksidan besinler, yumurta ve sperm kalitesini artırıyor

- Bahçeci Tüp Bebek Merkezi doktorlarından Prof. Dr. Mustafa Bahçeci: - "Antioksidan bakımından zengin ürünlerle beslenmek, yumurta ve sperm kalitesini artırma konusunda anne ve baba adaylarının yüzünü güldürecek" - "Tüp bebek tedavileri boyunca gerek yumurta gelişimi gerekse spermlerin durumu gözetim altında tutuluyor. Kişiye özel müdahalelerle bu eksiklikler giderilebiliyor ancak tüp bebek yöntemlerine gerek kalmadan da üreme hücrelerinin daha kaliteli hale getirilmesi mümkün"

Antioksidan besinler, yumurta ve sperm kalitesini artırıyor
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İSTANBUL (AA) - Bahçeci Tüp Bebek Merkezi doktorlarından Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bahçeci, ""Antioksidan bakımından zengin ürünlerle beslenmek, yumurta ve sperm kalitesini artırma konusunda anne ve baba adaylarının yüzünü güldürecek." ifadesini kullandı.

Bahçeci, yaptığı açıklamada, tüp bebek ya da doğal yollardan gebelik söz konusu olduğunda yumurta ve sperm kalitesinin önemini vurguladı.

Gerek tüp bebek gerekse diğer yardımla üreme teknikleri için başvuran hastaları değerlendiren Bahçeci, hastaların genellikle yaşadığı sorunların başında yumurta ya da sperm kalitesindeki düşüklerin geldiğini belirtti. Bahçeci, kalite bakımından yetersiz kalan yumurta ya da spermlerin, ana rahmine tutunma şansı düşük embriyoların oluşmasına yol açtığını belirterek, bu durumda ya gebeliğin hiç oluşmadığını ya da gebeliğin düşükle sonuçlandığını aktardı.

- "Üreme hücrelerinin daha kaliteli hale getirilmesi mümkün"


Mustafa Bahçeci, tüp bebek tedavileri boyunca gerek yumurta gelişimi gerekse spermlerin durumu gözetim altında tutulduğunu belirterek, kişiye özel müdahalelerle bu eksikliklerin giderilebildiğini ancak tüp bebek yöntemlerine gerek kalmadan da üreme hücrelerinin daha kaliteli hale getirilmesi mümkün olduğunu bildirdi. Planlı ve düzenli bir yaşam tarzının, üreme sağlığı konusunda en önemli nokta olduğuna dikkati çeken Bahçeci, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin öneminin altını çizdi. Bahçeci, toplumun genelinin sağlıklı beslenmek için neler yapması gerektiğini bildiğini ancak esas sorunun halkın spordan genel anlamda uzak durması olduğunu vurguladı.

Düzenli yapılmadığı sürece hiçbir spor dalının yumurta ve sperm kalitesine olumlu etki etmeyeceğine belirten Bahçeci, "Her gün olmasa bile haftada en az 4 gün düzenli egzersizler yapmak çok önemli. Anne ve baba adaylarının kendilerini zorlamadan 40 dakika ile 1 saat arası kardiyo egzersizleri yapmalarını öneriyorum. Elbette sigara ve alkolden olabildiğince uzak durmalı, stres seviyelerini düşürmeli ve çay, kahve tüketimlerini sınırlandırmalılar." ifadelerini kullandı.


- Antioksidan zengini besinler


Tüp Bebek Uzmanı Bahçeci, günlük hayatta uygulanması gerekenleri ilişkin olarak, hekim kontrolünde olmak koşuluyla multivitamin takviyeleri de alınabileceğini bildirdi. Beslenme düzenini değiştirme noktasında "daha az kırmızı et, daha fazla deniz ürünü ve taze meyve sebze" prensibiyle hareket etmeyi tavsiye eden Bahçeci, antioksidan bakımından zengin ürünlerle beslenmenin, yumurta ve sperm kalitesini artırma konusunda anne ve baba adaylarının yüzünü güldüreceğini belirtti.

Bahçeci, nar, böğürtlen, çilek, karadut, zerdeçal, kimyon, zencefil ve keklik otunun antioksidan zengini olduğunu kaydetti.



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Bahçeci Tüp Bebek Merkezi
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