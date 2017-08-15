Anzer Balı, üretimde rekora koşuyor

RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda 2300-3000 rakımda üretilen Anzer balında bu yıl 3 bin tonu aşkın üretim bekleniyor.

Fiyatı altınla yarışan Anzer balını üretebilmek için her yıl mayıs ayı içerisinde yaklaşık 3 bin 500 kovan, güneşlenme oranına göre yaylaya yerleştiriliyor. Hava şartları yıllık bal üretiminde belirleyici olurken, üretim kalitesi ve hava şartlarına uygunluğu nedeniyle Kafkas arı ırkı tercih ediliyor.

Ayıların zarar vermemesi için kovanlarını kafeslere yerleştirerek kilitleyen arıcılar, hava şartlarına göre ağustos ya da eylül ayı içerisinde bal sağımı gerçekleştiriyor. Arının beslenebilmesi için belli miktarda bal ise kovan içerisinde bırakılıyor.

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çatısı altında birleşen arıcılardan toplanan ballar, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde polen analizi yapıldıktan sonra tescil edilip, mühürlenerek piyasaya sunuluyor.

Son yıllarda bal miktarının düşüşü nedeniyle çare arayan Ballıköy Muhtarlığı ve kooperatif yetkililerinin girişimiyle İl Mera Komisyonunca alınan kararla meralarda küçükbaş hayvancılık yasaklandı.

Yasağın ardından flora yapısı korunan yaylada arıcılık yapılan alanlar artarken çiçek miktarı ve türlerinde de belli oranda artış gözlendi. Artışla beraber geçen yıl yaklaşık 2,5 ton bal elde edilen yaylada, bu yıl 3 tonun üzerinde sağım gerçekleştirildi.

Sağımı yapılan ballar analiz için laboratuvara gönderilirken, bu yıl 2 bini aşkın kişi, pek çok hastalığa iyi geldiği bilinen Anzer balı için sırada bekliyor.

Anzer Ballıköy Muhtarı Remzi Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaylada daha önce 2 bin küçükbaş hayvanın otlatılmaya getirildiğini, bunun da 8 bin tırnak ettiğini söyledi.

Küçükbaş hayvanların, toplu halde hareket ettiğinde flora yapısını ciddi oranda yok ettiğini ve tükettiğini ifade eden Güzel, "Yaylada 3 günlük, bir haftalık, 15 günlük çiçekler var. Bunları hiç büyümeden, arı çiçek özünü almadan kaybediyorduk. Valilik nezdinde başlatılan çalışmalar ile bir nebze olsun kurtardık. Aldığımız koruma kararları ile küçükbaş hayvanların meralara girişinde kısıtlama yaptık. Bu da bal üretimimizi ciddi anlamda artırmış oldu." dedi.

Güzel, bu yıl hava şartlarının iyi gittiğine dikkati çekerek, geçen yıla oranla bal üretiminin daha yüksek olacağını belirtti. Yaklaşık 3-3,5 ton civarında üretim beklediklerini dile getiren Güzel, son yılların en yüksek üretimini beklendiğini kaydetti.

- "Bal fiyatı bu yıl değişmeyecek"

Güzel, Kalkınma Kooperatifi ile son yıllarda fazla olan talebin karşılanamaması nedeniyle 250 gram ve yarım kilogramlık ürünleri piyasaya çıkardıklarını hatırlattı.

Talebin her geçen gün arttığına dikkati çeken Güzel, "Geçen yıldan kalan taleplerimiz var. Bu yıl da yeni talepleri aldık. Önceden bekleyen kişiler ve hastalara öncelik vererek talepleri karşılamaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Güzel, kooperatif kararıyla Anzer balının kilogram fiyatının bu yıl artırılmayacağını vurgulayarak, "Türkiye ekonomisinde bizim de tüketiciye bir katkımız olsun diyerek 2016 yılı fiyatları ile piyasaya sunacağız. Kilogram fiyatını değiştirmeyerek 900 lira olarak belirledik." diye konuştu.

Bir kilogram balın 900 lira olmasının yanında 500 gramının 470, 250 gramının 250 liradan satılacağını ifade eden Güzel, polenin kilogramını bin, 400 gramını 470, 200 gramını 240 ve 100 gramını 130 liradan satışa sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Güzel, Anzer balının hiçbir zaman alışveriş merkezleri veya markette satılmadığı, tek satış yerinin kooperatif olduğuna işaret ederek, tüketicilerin sahte bala karşı duyarlı olmalarını istedi.

Arıcılık yapan Suzan Çatıroğlu ise geçimlerini yaylacılık yaparak sağladıklarını ancak son yıllarda eşi ile arıcılık yapmaya başladığını söyledi.

Arıcılığın kadınlar için zor olmadığını anlatan Çatıroğlu, eşi ile 30 petekle arıcılık yaptığını ve bundan keyif aldığını kaydetti.



