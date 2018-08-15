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Anzer balının kilogramı 940 lira

- Anzer Balı Kooperatifi Başkanı Civelek: - "Olumsuz hava koşullarının bal üretimini düşüreceğini tahmin ediyoruz. 1 tonun üzerinde talep bulunuyor. Mevcut talepleri karşılamaya çalışacağız"

Anzer balının kilogramı 940 lira

RİZE (AA) - Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü Anzer balının kilogramı bu yıl 940 liradan satışa sunulacak.

Anzer Balı Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 200 üretici ile yaklaşık 3 bin kovanda arıcılık yaptıklarını söyledi.

Hava şartlarının arıcılık için çok zor geçtiğini belirten Civelek, bal sağımlarına başladıklarını, balların kooperatife gelmeye başladığını ve Kurban Bayramı sonrasında rekoltenin netleşmesini beklediklerini ifade etti.

Civelek, olumsuz hava koşullarının bal üretimini düşüreceğini tahmin ettiklerini kaydederek, "1 tonun üzerinde talep bulunuyor. Mevcut talepleri karşılamaya çalışacağız." dedi.

Genel kurul kararıyla balın kilosunu 940 lira olarak belirlediklerini aktaran Civelek, "Anzer balının 500 gram fiyatını 470 lira, 250 gramını ise 250 lira olarak belirledik. Polen fiyatlarında ise fiyat artışı yapmadık. Geçen sen ile aynı fiyattan satışa sunacağız. Polenin 400 gramı 470, 200 gramı 240, 100 gramı ise 130 liradan satılacak." diye konuştu.

Civelek, Anzer balının taklitlerinin piyasada yer aldığına dikkati çekerek, bundan dolayı ambalajları her yıl değiştirdiklerini, tüketicilerin kooperatifin etiketi, ıslak mührü ve barkodu olmayan ürünleri tercih etmemelerini istedi.

Talebi karşılamalarının mümkün olmadığını belirten Civelek, şunları söyledi:

"Her yıl talep edilen balın yüzde 50'sini karşılayabiliyoruz. Bu yıl da şimdiye kadar bir tonun üzerinde talep var. Bunun, balın piyasaya sürülmesiyle 3 ton seviyelerine çıkacağını tahmin ediyoruz. Hava şartlarına bakıldığında bunu üretebilmemiz zor görünüyor. Alacağımız rekolte Kurban Bayramı sonrasında yol haritamızı belirleyecek."


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