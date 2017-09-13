AP, Fukuşima’dan gıda ithalatına sıkı denetimin sürmesini istedi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), nükleer felaket sonrasında Fukuşima'dan ithal edilecek gıdaların sıkı denetimlerine devam edilmesi gerektiği yönünde tasarıyı kabul etti.

Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu'nda, Fukuşima’dan ithal edilen gıda ürünlerindeki denetimlerin yumuşatılmaması yönündeki yasa tasarısı oylandı.

Tasarı, 543 evet, 100 hayır ve 43 çekimser oyla kabul edildi.

AB, Japonya'da 2011 yılında meydana gelen Tsunami sonrasında oluşan nükleer sızıntı nedeniyle Fukuşima ve çevresindeki bölgelerden gıda ithalatını sıkı denetime tabi tutmaya başlamıştı.

AB Komisyonu, geçtiğimiz günlerde, Japonya’dan ithal edilen pirinç ve deniz ürünlerinin radyoaktif kalıntı denetimlerinin sonlandırılması teklifinde bulunmuştu.

Japonya'nın kuzeydoğusunda, 18 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami, Fukuşima'daki santralde radyoaktif sızıntıya yol açmıştı. Sızıntı, Çernobil'den 25 yıl sonra dünyanın en büyük ikinci nükleer felaketine neden olmuş, bölgeden 160 bin kişi tahliye edilmişti.