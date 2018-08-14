AP Türkiye Forumu'nun Türkiye'ye desteği

İSTANBUL (AA) - İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Forumu'nun Türkiye'ye yönelik destek açıklamasına ilişkin, "AP içindeki bir grubun ABD ile olan krizde açıkça Türkiye'den yana tavır alması son derece değerli." ifadesini kullandı.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, AP Türkiye Forumu'nun, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik ilave çelik ve alüminyum vergisi kararının gayrimeşru ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı olduğunu" belirtmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zeytinoğlu, AP'de eş başkanlığını İsmail Ertuğ ve Anna Maria Bildt'in yaptığı Türkiye Forumu'nun bugün önemli bir bildiri yayımladığını hatırlatarak, bildirinin, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını eleştirdiğini ve istikrarsızlığın kimsenin yararına olmayacağı hatırlatmasını yaptığını kaydetti.

Zeytinoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AP içindeki bir grubun ABD ile olan krizde açıkça Türkiye'den yana tavır alması son derece değerli. ABD'nin çatışmacı bir yaklaşım benimsediği, gümrük vergilerini bir silah olarak kullandığı dünyada, Çin'e karşı bir hegemonya mücadelesinin verildiğini görüyoruz. Küresel dengelerin değiştiği bir belirsizlik dönemi içinde olmamız, AB ve Türkiye'nin yeniden yakınlaşmasını zorunlu hale getiriyor. AP'deki dostlarımız da bunu görmüşler ve Türkiye'ye desteklerini açık bir şekilde ifade etmişler. Diğer AB yetkililerini de Türkiye ile ilişkilerin canlandırılması yönünde harekete geçmeye davet ediyoruz."