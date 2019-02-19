Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon ekonomi moda Bursa TÜSİAD
Nestlé Türkiye’ye yeni CEO
Nestlé Türkiye’ye yeni CEO
Boyner'den Zarakol sitemi
Boyner'den Zarakol sitemi
İşte Dubai gerçeği
İşte Dubai gerçeği
Meteorolojiden kar uyarısı
Meteorolojiden kar uyarısı
Büyüme hedefi koydu
Büyüme hedefi koydu

AP'den ABD ile ticaret anlaşması müzakerelerine "yeşil ışık"

- Avrupa Parlamentosu Ticaret Komitesi, AB ve ABD arasında ticaret anlaşması müzakerelerinin başlatılmasına onay verdi

AP'den ABD ile ticaret anlaşması müzakerelerine
banner17

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP) Ticaret Komitesi, Avrupa Birliği (AB) ve ABD arasında sanayi ürünlerinde gümrük vergilerini kaldırmak üzere ticaret anlaşması müzakerelerinin başlatılmasına yönelik yasa tasarısını onayladı.

Brüksel'de bir araya gelen AP Ticaret Komitesi, ABD ile AB arasında sanayi ürünlerinde gümrük vergilerini kaldırmak üzere ticaret müzakereleri yapmak için AB Komisyonu'nun yetki talebini görüştü.

Komite üyeleri, ticaret anlaşması müzakerelerinin başlatılması yönündeki yasa tasarısını 17'ye karşı 21 oyla onayladı.

Tasarıda, ticaret anlaşmasının tamamlanması için ABD'nin ithal alüminyum ve çeliğe yönelik gümrük vergilerini kaldırması, otomobillere uygulanacak vergilerin de müzakere edilmesi, tarım ürünlerinin müzakere dışında tutulması ve ABD'nin yeni bir gümrük vergisi uygulaması halinde müzakerelerin sona erdirilmesi gibi koşullar yer aldı.

Söz konusu yasa tasarısının mart ayındaki AP Genel Kurul oturumunda oylanması bekleniyor.

Yasa tasarısının hukuki bağlayıcılığı bulunmuyor ancak AB ve ABD arasında ticaret anlaşması müzakerelerinde uzlaşı sağlanmasının ardından bu anlaşmaya AP'nin onay vermesi gerekiyor.

AB Komisyonu, ocak ayında ABD ile sanayi ürünlerinde gümrük vergilerini kaldırmak üzere ticaret müzakereleri yapılmasına ilişkin AB Konseyi'nden yetki talebinde bulunmuştu.

AB üyesi 28 ülke adına ticaret anlaşması yapma yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor. AB Komisyonu'nun resmi müzakereler gerçekleştirmek için birlik üyesi ülkelerden onay alması gerekiyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABABDAPAvrupaAvrupa BirliğiMüzakereOnayTicaret Anlaşması
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5