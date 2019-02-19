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AP'den göçmen politikaları bütçesine onay

- AP Sivil Özgürlükler Komitesi, Birliğin gelecekteki bütçesinden göçmen ve iltica fonlarına 16,3 milyar avro kaynak aktarılmasına onay verdi

AP'den göçmen politikaları bütçesine onay
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP) Sivil Özgürlükler Komitesi, Avrupa Birliği'nin (AB) gelecekteki bütçesinden göçmen ve iltica politikalarına yönelik fonlara 16,3 milyar avro kaynak aktarılmasına yönelik tasarıları onayladı.

Brüksel'de bir araya gelen AP Sivil Özgürlükler Komitesi, AB'nin 2021-2027 yıllarındaki bütçesinde göç politikalarına aktarılacak mali kaynaklara ilişkin tasarıları görüştü.

AB'nin gelecekteki bütçesinde İltica, Göç ve Entegrasyon Fonu'na (AMIF) 9,2 milyar avro kaynak aktarılması konusundaki tasarıyı 23'e karşı 31 oyla onaylayan komite, Entegre Sınır Yönetimi Fonu'na (IBMF) 7,1 milyar avroluk kaynak sağlanmasını 9'a karşı 41 oyla kabul etti.

Tasarıların yasalaşması için Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda oylanması ve AB Konseyinin onayı gerekiyor.

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