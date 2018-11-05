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AP'den Japonya'yla ticaret anlaşmasına "yeşil ışık"

- Avrupa Parlamentosu Ticaret Komitesi, Japonya ile AB arasında yapılan ticaret anlaşmasına onay verilmesi tavsiyesinde bulundu

AP'den Japonya'yla ticaret anlaşmasına
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP) Ticaret Komitesi, Avrupa Birliği (AB) ve Japonya arasında imzalanan ticaret anlaşmasının onaylanmasını tavsiye etti.

Brüksel'de bir araya gelen AP Ticaret Komitesi, Japonya ile AB arasında temmuz ayında imzalanan ticaret anlaşmasını görüştü.

Toplantı sonunda yapılan oylamada, Ticaret Komitesi üyeleri 10'a karşı 25 oyla ticaret anlaşmasının AP Genel Kurulu'nda oylanması tavsiye kararını aldı.

Söz konusu anlaşmanın aralık ayındaki AP Genel Kurul oturumda oylanması bekleniyor.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in Temmuz ayında Tokyo'da gerçekleştirilen AB-Japonya Zirvesi kapsamında Ekonomik Ortaklık Anlaşması ve Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı.

Anlaşmaların yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve Japonya yasama organının onayının alınması gerekiyor. Onayların ardından anlaşmanın 2019'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

- Ticaret anlaşması

AB ve Japonya, 4 yıldır sürdürdükleri serbest ticaret anlaşması müzakerelerini Aralık 2017'de tamamladı.

Ticaret anlaşmasıyla, karşılıklı olarak şirketlerinin ödedikleri gümrük vergilerinin büyük bölümü ortadan kalkacak.

Taraflar, birbirlerinin "coğrafi işaretine" sahip ürünlerini koruma altına alacak.

Tarım, finansal hizmetler, elektronik ticaret, iletişim ve ulaştırma alanlarındaki şirketlerin karşılıklı olarak pazarlara erişimi genişleyecek.

Şirketlerin karşılıklı olarak kamu ihalelerine katılımı sağlanacak.

Hassas olarak tabir edilen otomotiv sektöründe piyasalar kademeli bir süreç içerisinde açılacak.


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