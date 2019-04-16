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AP'den otomobillere zorunlu hız sınırlama sistemine onay

- Avrupa Parlamentosu, Mayıs 2022'den itibaren yeni otomobillere zorunlu hız sınırlama sistemi getirecek düzenlemeyi onayladı

AP'den otomobillere zorunlu hız sınırlama sistemine onay
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), Mayıs 2022'den itibaren yeni araçlara zorunlu hız sınırlama sistemi konulmasını içeren düzenlemeye onay verdi.

Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu, araçlarda yeni güvenlik teknolojileri kullanımını zorunlu hale getirecek yeni kuralları 30'a karşı 578 oyla kabul etti.

Düzenlemeye göre, AB üyesi ülkelerde Mayıs 2022'den itibaren otomobil, kamyon ve otobüs gibi yeni araçlarda, otomatik hız sınırlama sistemi, acil fren sistemi, şerit takip asistanı, yorgunluk tespit sistemi ve kameralı park sensörü gibi sürüş güvenlik teknolojilerinin kullanılması zorunlu olacak.

Ayrıca, araçlara, trafik kazalarının daha ayrıntılı ve kolay incelenmesi için sürüş verilerinin kaydedileceği kara kutular yerleştirilecek.

Kara yollarında ölümlü kazaların ve yaralanmaların azaltılması amacıyla hazırlanan düzenlemenin yürürlüğe girmesi için AB Konseyi'nin onayı gerekiyor.

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ABAPHız SınırlamaOtomobil
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