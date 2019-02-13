Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi dünya mersin Ceyhan
Sevmek lazım...!
Sevmek lazım...!
Henkel Yönetim Kurulu'nda önemli değişiklik!
Henkel Yönetim Kurulu'nda önemli değişiklik!
Ant Yapı'ya taze kan
Ant Yapı'ya taze kan
17. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde Buluşuyor
7 Kıtadan Kadınlar 7 Mart’ta
Cepte sert fren yaptık
Cepte sert fren

AP'den Singapur'la ticaret anlaşmasına onay

- Avrupa Parlamentosu, AB ve Singapur arasında imzalanan ticaret anlaşmasına onay verdi

AP'den Singapur'la ticaret anlaşmasına onay
banner17

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ve Singapur arasında imzalanan ticaret anlaşmasıonayladı.

Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurulu, Singapur ile AB arasında ekim ayında imzalanan ticaret anlaşmasını oyladı.

Ticaret anlaşması, genel kurulda 186'ya karşı 425 oyla onaylandı.

Anlaşmanın, AB Konseyi onayının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

AB ve Singapur arasında ticaret ve yatırım koruma anlaşmaları müzakereleri 2010 yılında başlamış, 2014'te tamamlanmıştı. Söz konusu serbest ticaret anlaşmasıyla gümrük vergileri, karşılıklı olarak ürün kategorilerine göre 5 yıla kadar kaldırılacak.

AB ve Singapur arasındaki toplam ticaret hacmi 2017 yılında 53,3 milyar avro seviyesinde gerçekleşmişti.

Söz konusu dönemde AB, Singapur'a 33,16 milyar avro, Singapur ise AB'ye 20,14 milyar avroluk ihracat gerçekleştirmişti. AB ülkeleri, Singapur'a özellikle otomobil ve makine, Singapur ise AB'ye kimyasal ve tıbbi ürün satmıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABAPGenel KurulOnaySingapurTİCARETTicaret Anlaşması
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5