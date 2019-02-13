AP'den Singapur'la ticaret anlaşmasına onay

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ve Singapur arasında imzalanan ticaret anlaşmasını onayladı.

Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurulu, Singapur ile AB arasında ekim ayında imzalanan ticaret anlaşmasını oyladı.

Ticaret anlaşması, genel kurulda 186'ya karşı 425 oyla onaylandı.

Anlaşmanın, AB Konseyi onayının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

AB ve Singapur arasında ticaret ve yatırım koruma anlaşmaları müzakereleri 2010 yılında başlamış, 2014'te tamamlanmıştı. Söz konusu serbest ticaret anlaşmasıyla gümrük vergileri, karşılıklı olarak ürün kategorilerine göre 5 yıla kadar kaldırılacak.

AB ve Singapur arasındaki toplam ticaret hacmi 2017 yılında 53,3 milyar avro seviyesinde gerçekleşmişti.

Söz konusu dönemde AB, Singapur'a 33,16 milyar avro, Singapur ise AB'ye 20,14 milyar avroluk ihracat gerçekleştirmişti. AB ülkeleri, Singapur'a özellikle otomobil ve makine, Singapur ise AB'ye kimyasal ve tıbbi ürün satmıştı.