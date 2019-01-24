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AP'den Singapur'la ticaret anlaşmasına "yeşil ışık"

- Avrupa Parlamentosu Ticaret Komitesi, AB ve Singapur arasında imzalanan ticaret anlaşmasına onay verilmesi tavsiyesinde bulundu

AP'den Singapur'la ticaret anlaşmasına
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP) Ticaret Komitesi, Avrupa Birliği (AB) ve Singapur arasında imzalanan ticaret anlaşmasının onaylanmasını tavsiye etti.

Brüksel'de bir araya gelen AP Ticaret Komitesi, Singapur ile AB arasında ekim ayında imzalanan ticaret anlaşmasını görüştü.

Toplantı sonunda yapılan oylamada, Ticaret Komitesi üyeleri 11'e karşı 25 oyla ticaret anlaşmasının AP Genel Kurulunda oylanması yönünde tavsiye kararını aldı.

Söz konusu anlaşmanın 12 Şubat'ta AP Genel Kurul oturumunda oylanması bekleniyor.

AB ve Singapur arasında ticaret ve yatırım koruma anlaşmaları müzakereleri 2010 yılında başlamış, 2014'te tamamlanmıştı. Söz konusu serbest ticaret anlaşmasıyla gümrük vergileri, karşılıklı olarak ürün kategorilerine göre 5 yıla kadar kaldırılacak.

Serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesi için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması yeterli olurken, yatırım anlaşmasının bütün üye ülke parlamentolarından onay alması gerekiyor.

AB ve Singapur arasındaki toplam ticaret hacmi 2017 yılında 53,3 milyar avro seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde AB, Singapur'a 33,16 milyar avro, Singapur ise AB'ye 20,14 milyar avroluk ihracat yaptı. AB ülkeleri, Singapur'a özellikle otomobil ve makine, Singapur ise AB'ye kimyasal ve tıbbi ürün sattı.

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