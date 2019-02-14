AP'den yabancı yatırımları denetleme mekanizmasına onay

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) stratejik sektörlerine 3'üncü ülkelerden gelen yatırımların güvenlik veya kamu tehdidi oluşturup oluşturmadığını denetleme mekanizması kurulmasını onayladı.

Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurulu, 3'üncü ülkelerden gelen doğrudan yabancı yatırımların denetleneceği bir mekanizma kurulmasını oyladı.

Mekanizmanın kurulması, genel kurulda 49’a karşı 500 oyla onaylandı.

Mekanizmayla, AB üyesi ülkeler doğrudan yabancı yatırımları güvenlik ve kamu düzeni gerekçeleriyle denetleyecek bir sistem kuracak.

Mekanizma, AB üyesi ülkeler ve AB Komisyonu arasında yabancı yatırımlar hakkında iş birliğini geliştirecek.

Ülkeler birbirlerini ve AB Komisyonu'nu herhangi bir doğrudan yabancı yatırım konusunda bilgilendirecek.

Yabancı yatırımcının mülkiyet yapısı ve yatırımın finansmanı gibi belirli bilgilerin de bu mekanizma içerisinde paylaşılması sağlanacak.

Söz konusu yabancı yatırım konusunda son söz hakkı ise ilgili ülkede olacak.

Yatırım denetim mekanizmasının faaliyete geçmesi için AB Konseyi'nin resmi onayı gerekiyor.