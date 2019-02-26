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AP'den yeni telif hakları kurallarına "yeşil ışık"

- AP Hukuki İşler Komitesi, telif hakları kurallarının güncellenmesine ilişkin yasa tasarısına onay verdi

AP'den yeni telif hakları kurallarına
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP) Hukuki İşler Komitesi, Avrupa Birliği'nde (AB) telif hakları kurallarının güncellenmesine yönelik yasa tasarısını onayladı.

Brüksel'de bir araya gelen AP Hukuki İşler Komitesi, AB Konseyi ve AP müzakerecilerinin üzerinde uzlaştığı yeni telif hakları kurallarını görüştü.

Komite üyeleri, telif hakları kurallarının güncellenmesi yönündeki yasa tasarısını 9'a karşı 16 oyla onayladı.

Tasarıya göre, Google gibi internet platformlarının arama sonuçlarında haberleri yayınlayabilmek için içerik üreticilerinden ücret karşılığında lisans alması gerekecek.

YouTube gibi platformların fikri mülkiyet haklarına aykırı içerikleri kaldırması ve içerik sağlayanlara daha fazla ödeme yapması sağlanacak.

Google, Facebook ve Twitter gibi dijital platformlar, çeşitli tedbirlerle kullanıcıların telif hakları yasalarıyla korunan ürünleri yüklemelerine engel olacak.

Esprili biçimde değiştirilerek internet üzerinden yayılan video, fotoğraf ve hareketli resimlere izin verilecek.

Söz konusu yasa tasarısının mart ayındaki AP'nin genel kurul oturumunda oylanması bekleniyor.

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ABAPKomiteTelif Hakları
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