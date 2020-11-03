Apple'ı geçti yeniden üçüncü oldu

Küresel teknoloji lideri Xiaomi, üç ana pazar veri sağlayıcısı Canalys, IDC ve Counterpoint Research'e göre 2020 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olma unvanını tekrar geri kazandı. IDC'ye göre 2020 yılının üçüncü çeyreğinde küresel akıllı telefon pazarında satışlarda bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,3 gerileme yaşandı. Şirketin yüzde 9'luk tahminine göre çok daha iyi bir satış performansı gösteren ve iyileşme sinyalleri veren akıllı telefon pazarında Xiaomi, 46,5 milyon cihaz satma başarısı göstererek dünya genelinde en büyük akıllı telefon üreticileri arasında tekrar üçüncü sıraya yerleşti. Xiaomi'nin bu başarıya ulaşmasında Hindistan'daki önemli kazanımlar ve şirketin üçüncü çeyrekte satış hacminin yüzde 53'ünü oluşturan Çin'deki güçlü varlığı büyük rol oynadı. Xiaomi'nin Hindistan'daki üretim kapasitesinin pandemi öncesi düzeyin yaklaşık yüzde 85'ine ulaşması bu güçlü talebi karşılamasına yardımcı oldu. Xiaomi'nin özellikle Redmi 9 Serisi giriş seviyesi cihazları hem Hindistan hem de Çin'de çok iyi satış performansı sergiledi. Xiaomi ayrıca, tüketicilerden büyük ilgi gören orta düzey Redmi K30 Ultra ve üst düzey MI 10 Ultra'yı Çin'de piyasaya sürdü.

Counterpoint Market Monitor Service tarafından yapılan son araştırmaya göre Xiaomi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 75 büyüyerek pazar payını yüzde 13'e yükseltti.

Araştırma Analisti Abhilash Kumar konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Xiaomi, 2020'nin 3. çeyreğinde 46,2 milyon adetle bugüne kadarki en yüksek satış miktarına ulaştı. Şirketin Çin'de sürdürdüğü büyüme mücadelesi sona erdi ve satışları yıllık bazda yüzde 28, çeyrek bazında yüzde 35 arttı. Xiaomi'nin Çin'deki bu etkileyici şovu, markanın Ağustos ayında onuncu yıl dönümü kutlamaları sırasında gerçekleştirdiği bir dizi kampanya ve promosyonla desteklendi. Ayrıca LATAM, Avrupa ve MEA gibi yeni pazarlarda Xiaomi’nin pazar payı hızla arttı. Marka ayrıca Endonezya, Filipinler ve Vietnam gibi Güneydoğu Asya pazarlarında da iyi çok iyi performans sergiledi.”

Canalys'in son araştırmasına göre, dünya genelinde akıllı telefon satışları 2020 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1 düşüşle 348 milyon oldu. Ancak bir önceki çeyreğe göre yüzde 22 oranında arttı. Xiaomi, aynı dönemde yüzde 45 büyüyerek 47,1 milyon satış adedine ulaşarak üçüncü sıraya yerleşti.

Xiaomi Türkiye Satış Direktörü İrfan Öztürk, "Xiaomi olarak bu yıl 10'uncu kuruluş yıldönümümüzü kutladık. Başarıya ulaşmamızda ve dünyanın neresinde olursa olsunlar herkese yenilikçi ürünler sağlama vizyonumuzu gerçekleştirmemizde büyük rol oynayan üç yol gösterici ilkemiz bulunuyor: Araştırmalarımızdan ve inovasyonlarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz, herkese en yenilikçi teknolojileri sunmayı sürdüreceğiz. En iyi fiyat/performans oranına sahip ürünler sunmaya devam edeceğiz. En etkileyici ürünleri üretmeyi sürdüreceğiz. Ne olursa olsun, teknoloji inovasyonlarının peşinde koşmanın Xiaomi'nin rekabet gücü için her zaman ön koşul olacağına inanıyoruz. Erişilebilir ve dürüst fiyatlarla harika ürünler sunmak en önemli stratejilerimizden biri olmaya devam edecek. En kaliteli ve etkileyici ürünleri geliştirmek bizim mühendislik kültürümüzün bir parçası. Bu üç ilke, Xiaomi'nin kaliteli bir şekilde büyümesini sağlayacak ve önümüzdeki on yıl boyunca bizim manifestomuz olacak” dedi.

Xiaomi Corporation Hakkında

Xiaomi Corporation, Nisan 2010'da kuruldu ve 9 Temmuz 2018'de Hong Kong Borsası’nın Ana Piyasası'nda yer aldı (1810.HK). Xiaomi, temelinde bir IoT (Nesnelerin İnterneti) platformuna bağlı akıllı telefonlar ve akıllı donanımlara sahip bir internet şirketidir. Kullanıcılarıyla arkadaş olma vizyonuyla ve kullanıcılarının kalbindeki “en havalı şirket” olma özelliğiyle Xiaomi, sürekli inovasyona, kaliteye ve verimliliğe kendini adamıştır. Şirket, inovatif teknolojileri kullanarak dünyadaki herkesin daha iyi bir yaşam sürmesini sağlamak için dürüst fiyatlarla inanılmaz ürünler üretiyor. Şu anda dünyanın en büyük üçüncü telefon markası olan Xiaomi, akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar hariç 271 milyondan fazla cihazı birbirine bağlayan platformuyla dünyanın önde gelen tüketici IoT platformunun sahibidir. Xiaomi ürünleri şu anda dünya genelinde 90’ın üzerinde pazarda satılıyor. Şirket, 2020 yılının ağustos ayında geçtiğimiz yıla kıyasla 46 sıra yükselerek Fortune Global 500 listesine 422'nci sıradan ikinci kez girdi. İnternet şirketleri arasında 7'inci sırada yer aldı. 2020 yılının mayıs ayında Forbes Global 2000 listesine tekrar girdi ve 384’üncü sırada yer aldı. Xiaomi, Hang Seng Index, Hang Seng China Enterprises Index ve Hang Seng TECH Index'te yer almaktadır.