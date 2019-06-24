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Aqua Florya açık hava konserleri 28 Haziran'da başlıyor

İSTANBUL (AA) - Hayal Kahvesi ve Aqua Florya Alışveriş Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek yaz konserleri 28 Haziran'da sanatçı Gülşen'in sahne alacağı konserle başlayacak.Aqua Florya Alışveriş Merkezi'nin açıklamasına...

Aqua Florya açık hava konserleri 28 Haziran'da başlıyor
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İSTANBUL (AA) - Hayal Kahvesi ve Aqua Florya Alışveriş Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek yaz konserleri 28 Haziran'da sanatçı Gülşen'in sahne alacağı konserle başlayacak.

Aqua Florya Alışveriş Merkezi'nin açıklamasına göre, Hayal Kahvesi ile Aqua Florya AVM ev sahipliğinde gerçekleştirilecek açık hava ve yaz konserleri için geri sayım başladı. Yıldızlar geçidine sahne olacak ve yaz akşamlarını müzik ziyafetiyle taçlandıracak konserlerin ilkinde 28 Haziran'da sanatçı Gülşen sahne alacak.

Aqua Florya'nın açık hava amfi tiyatro sahnesinin atmosferinde, deniz manzarasında yaz boyunca sürecek ve dinleyicileri farklı müzik türleri ile buluşturacak konserler serisiyle İstanbul'un geceleri renklenecek.

Konser programı kapsamında, 28 Haziran'da Gülşen, 6 Temmuz'da Fettah Can, 13 Temmuz'da Manga, 20 Temmuz'da Gökhan Türkmen, 27 Temmuz'da Mehmet Erdem, 3 Ağustos'ta Rauf Faik ve 24 Ağustos'ta Melek Mosso sevenleriyle buluşacak.

Serinin son konser günü olan 30 Ağustos'ta ise Dj Hakan Küfündür, Mansur Ark, Sibel Alaş ve Zafer Peker ile 90'lar Türkçe Pop müzik tarihi yeniden canlanacak. Birbirinden ünlü isimlerin sahne alacağı konser programının biletleri Biletix’te satışa çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Aqua Florya Alışveriş Merkezi
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