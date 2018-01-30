BURSA (AA) - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, "Türkiye'nin kilogram başına ürün ihracatı 1,28 dolardır. Bunu en kısa sürede en azından 3 dolara çıkarmalıyız." dedi.

Sabuncu, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) hizmet binasında, OİB ile Bursa Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BUSİAD) işbirliğiyle düzenlenen "Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı"nın 2. dönem sertifika töreninde yaptığı konuşmada, otomotiv endüstrisinin 12 yılın sektörel ihracat şampiyonu olduğunu söyledi.

Otomotiv endüstrisinin Türkiye ihracatının en önemli itici gücü konumunda yer aldığını belirten Sabuncu, "Ancak günümüzde Hindistan, Çin ve Güneydoğu Asya ülkelerinden daha ucuza üretebilmek, bizim açımızdan zorlaşmaktadır. Bu nedenle katma değeri yüksek ürünler üretmek, Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapmak, tüm sektörlerimiz açısından vazgeçilmezdir." diye konuştu.

Ülke genelinde 770 Ar-Ge merkezinin faaliyet gösterdiğini, otomotiv endüstrisinin 111 Ar-Ge merkeziyle bu alanda lider olduğunu anlatan Sabuncu, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki Ar-Ge merkezlerinin 7'de 1'i otomotiv sektöründe faaliyetlerini sürdürüyor. Bu merkezlerde yaklaşık 43 bin personel istihdam ediliyor. Bugüne kadar Ar-Ge merkezlerinden 10 bine yakın patent başvurusu yapıldı. Bursa, 83 Ar-Ge merkezi ile İstanbul'un ardından en fazla Ar-Ge merkezine sahip ikinci il konumunda. Ülkemizin geleceği Ar-Ge, inovasyon, marka ve tasarıma yatırım yaparak, ihracatını orta-ileri ve ileri teknoloji ürünler içeren bir yapıya kavuşturmaktan geçmektedir. Ar-Ge merkezleri sayısında kısa sürede önemli mesafe kat edilmiştir ve bu sayı, günden güne artıyor."

- "Markalaşma ve tasarıma odaklanılmalı"

Katma değeri yüksek, ileri teknoloji ürünlerin üretimine ağırlık verilmesi gerektiğini vurgulayan Sabuncu,"Türkiye'nin kilogram başına ürün ihracatı 1,28 dolardır. Bunu en kısa sürede en azından 3 dolara çıkarmalıyız. Ar-Ge harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı, bugün yüzde 1'dir. Bunu da hızla yüzde 3'e çıkarmalıyız." ifadesini kullandı.

Sabuncu, Ar-Ge harcamalarının artırılması, inovasyona ağırlık verilmesi, markalaşma ve tasarıma odaklanılmasını, bunun yanında eğitim sisteminin de bunlara imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesinde fayda olduğunu aktardı.

"Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı"nın Ar-Ge çalışanı talebinin karşılanması, Ar-Ge bakış açısına sahip, yenilikçi, araştırmacı, yaratıcı ve üretken personelin yetiştirilmesi amacıyla başlatıldığına dikkati çeken Sabuncu, şöyle devam etti:

"Tofaş Fabrikası'nın akademi binasında 2017'nin Mart ayında başlayan program, aralıkta tamamlandı. Bu program ile hem Ar-Ge çalışanının bilmesi gereken temel konular hem de kişisel gelişim konularında 42 farklı eğitim verildi. Toplam 288 saatlik yoğun bir çalışmanın nihayetinde 27 öğrenci başarılı oldu. Orta ve uzun vadeli hedefimiz, ülkemizin sadece üretim merkezi olarak kalması değil, aynı zamanda Ar-Ge, yenilik ve tasarım merkezi haline gelmesidir. Bu hedef doğrultusundaki faaliyetlerimiz bundan sonra da devam edecektir."

BUSİAD Başkanı Ergun Türkay'ın da konuşmasının ardından programı başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi.