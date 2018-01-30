Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

"Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı"

- Bursa'da, Ar-Ge çalışanı talebinin karşılanması amacıyla 42 farklı eğitimin verildiği programı başarıyla tamamlayan 27 kişiye sertifikaları verildi - OİB Yönetim Kurulu Başkanı Sabuncu: - "Türkiye'nin kilogram başına ürün ihracatı 1,28 dolardır. Bunu en kısa sürede en azından 3 dolara çıkarmalıyız. Ar-Ge harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içerisindeki payı, bugün yüzde 1'dir. Bunu da hızla yüzde 3'e çıkarmalıyız"

BURSA (AA) - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, "Türkiye'nin kilogram başına ürün ihracatı 1,28 dolardır. Bunu en kısa sürede en azından 3 dolara çıkarmalıyız." dedi.

Sabuncu, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) hizmet binasında, OİB ile Bursa Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BUSİAD) işbirliğiyle düzenlenen "Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı"nın 2. dönem sertifika töreninde yaptığı konuşmada, otomotiv endüstrisinin 12 yılın sektörel ihracat şampiyonu olduğunu söyledi.

Otomotiv endüstrisinin Türkiye ihracatının en önemli itici gücü konumunda yer aldığını belirten Sabuncu, "Ancak günümüzde Hindistan, Çin ve Güneydoğu Asya ülkelerinden daha ucuza üretebilmek, bizim açımızdan zorlaşmaktadır. Bu nedenle katma değeri yüksek ürünler üretmek, Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapmak, tüm sektörlerimiz açısından vazgeçilmezdir." diye konuştu.

Ülke genelinde 770 Ar-Ge merkezinin faaliyet gösterdiğini, otomotiv endüstrisinin 111 Ar-Ge merkeziyle bu alanda lider olduğunu anlatan Sabuncu, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki Ar-Ge merkezlerinin 7'de 1'i otomotiv sektöründe faaliyetlerini sürdürüyor. Bu merkezlerde yaklaşık 43 bin personel istihdam ediliyor. Bugüne kadar Ar-Ge merkezlerinden 10 bine yakın patent başvurusu yapıldı. Bursa, 83 Ar-Ge merkezi ile İstanbul'un ardından en fazla Ar-Ge merkezine sahip ikinci il konumunda. Ülkemizin geleceği Ar-Ge, inovasyon, marka ve tasarıma yatırım yaparak, ihracatını orta-ileri ve ileri teknoloji ürünler içeren bir yapıya kavuşturmaktan geçmektedir. Ar-Ge merkezleri sayısında kısa sürede önemli mesafe kat edilmiştir ve bu sayı, günden güne artıyor."

- "Markalaşma ve tasarıma odaklanılmalı"

Katma değeri yüksek, ileri teknoloji ürünlerin üretimine ağırlık verilmesi gerektiğini vurgulayan Sabuncu,"Türkiye'nin kilogram başına ürün ihracatı 1,28 dolardır. Bunu en kısa sürede en azından 3 dolara çıkarmalıyız. Ar-Ge harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı, bugün yüzde 1'dir. Bunu da hızla yüzde 3'e çıkarmalıyız." ifadesini kullandı.

Sabuncu, Ar-Ge harcamalarının artırılması, inovasyona ağırlık verilmesi, markalaşma ve tasarıma odaklanılmasını, bunun yanında eğitim sisteminin de bunlara imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesinde fayda olduğunu aktardı.

"Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı"nın Ar-Ge çalışanı talebinin karşılanması, Ar-Ge bakış açısına sahip, yenilikçi, araştırmacı, yaratıcı ve üretken personelin yetiştirilmesi amacıyla başlatıldığına dikkati çeken Sabuncu, şöyle devam etti:

"Tofaş Fabrikası'nın akademi binasında 2017'nin Mart ayında başlayan program, aralıkta tamamlandı. Bu program ile hem Ar-Ge çalışanının bilmesi gereken temel konular hem de kişisel gelişim konularında 42 farklı eğitim verildi. Toplam 288 saatlik yoğun bir çalışmanın nihayetinde 27 öğrenci başarılı oldu. Orta ve uzun vadeli hedefimiz, ülkemizin sadece üretim merkezi olarak kalması değil, aynı zamanda Ar-Ge, yenilik ve tasarım merkezi haline gelmesidir. Bu hedef doğrultusundaki faaliyetlerimiz bundan sonra da devam edecektir."

BUSİAD Başkanı Ergun Türkay'ın da konuşmasının ardından programı başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme ProgramıBursaOİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan SabuncuUludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5