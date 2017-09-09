"Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı" tamamlandı

BURSA (AA) - Bursa Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BUSİAD) ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) iş birliğiyle, bu yıl 2'incisi düzenlenen Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı'nı başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi.

BUSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, 3 Temmuz'da proje paydaşlarından TOFAŞ'ın bünyesindeki "TOFAŞ Akademi"de başlayan ve 25 Ağustos'ta tamamlanan yaz dönemi Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı'nın sertifika töreni gerçekleştirildi.

Çeşitli sektörlerde ihtiyaç duyulan Ar-Ge uzmanı talebinin karşılanması, Ar-Ge bakış açısına sahip, yenilikçi, araştırmacı, yaratıcı ve üretken personel yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen programın sertifika törenine, proje paydaşları TOFAŞ, Bosch, Martur ve Coşkunöz Holding yöneticileri ile OİB ve BUSİAD üyeleri katıldı.

OİB Başkanı Orhan Sabuncu, törende yaptığı konuşmada, otomotiv endüstrisinin son 11 yılın sektörel ihracat şampiyonu ve Türkiye ihracatının en önemli itici gücü konumunda yer aldığını belirtti.

Hindistan, Çin ve Güneydoğu Asya ülkelerinden daha ucuza üretebilmenin Türkiye'de mümkün olmadığına dikkati çeken Sabuncu, "Bu nedenle katma değeri yüksek ürünler üretmek, Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapmak, tüm sektörler açısından vazgeçilmezdir." değerlendirmesinde bulundu.

Sabuncu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının son verilerine göre, Mayıs 2017 itibarıyla Türkiye'de 500 Ar-Ge merkezinin faaliyet gösterdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Otomotiv endüstrisi, 89 Ar-Ge merkezi ile bu alanda liderdir ve ülkemizdeki Ar-Ge merkezlerinin yaklaşık 5'te 1'i otomotiv sektöründe faaliyetlerini sürdürmektedir. 500 Ar-Ge merkezinde 35 binin üzerinde personel istihdam edilmektedir ve bugüne kadar Ar-Ge merkezlerinden 5 binin üzerinde patent başvurusu yapılmıştır. Diğer taraftan Bursa, 53 Ar-Ge Merkezi ile en fazla merkezine sahip 4'üncü il konumundadır. Ülkemizin geleceği Ar-Ge, inovasyon, marka ve tasarıma yatırım yaparak ihracatını orta-ileri ve ileri teknoloji ürünlerini içeren bir yapıya kavuşturmaktan geçmektedir. Bugün, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin belirlediği '500 Ar-Ge Merkezi hedefine ulaşıldığını görebiliyoruz. Bugün 46 olan tasarım merkezlerinin sayısının da birkaç yıl içinde hızla artmasını bekliyoruz."

Türkiye'de kilogram başına ürün ihracatının 1,5 dolar civarında gerçekleştiğinin altını çizen Sabuncu, "Bunu en kısa sürede en azından 3 dolara çıkarmalıyız. Ar-Ge harcamalarının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) içindeki payı, bugün yüzde 1'dir. Bunu hızla yüzde 3'e çıkarmalıyız. Bunun için katma değeri yüksek, ileri teknoloji ürünlere yönelmeli, Ar-Ge ve inovasyona ağırlık vermeli, markalaşma ve tasarıma odaklanmalıyız." ifadesini kulandı.

Konuşmanın ardından programı başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi.