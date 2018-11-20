AR-GE yoksa taklit girdabına düşeriz

Kilim Mobilya’nın, pazarlamadan, yenilikçi ürünlere ve mobilya sektöründe Endüstri 4.0 dönüşümüne kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren, “Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Merkezi” faaliyete geçti. Kilim Mobilya’nın yeni Ar-Ge Merkezi’nde, üretimde verimlilik, tasarımda yenilikçilik ve satış-pazarlamada mağaza otomasyonuna kadar birçok proje üzerinde çalışıyor. Kilim Mobilya Ar-Ge Merkezi’nin nitelikli ekibi, çalışmalarını, Kayseri’deki Abdullah Gül Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nden bilimsel destek alarak yürütüyor.



Kilim Mobilya’nın, pazarlamadan, yenilikçi ürünlere ve mobilya sektöründe Endüstri 4.0 dönüşümüne kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren, “Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Merkezi” faaliyete geçti. Kilim Mobilya’nın yeni Ar-Ge Merkezi’nde, üretimde verimlilik, tasarımda yenilikçilik ve satış-pazarlamada mağaza otomasyonuna kadar birçok proje üzerinde çalışıyor. Kilim Mobilya Ar-Ge Merkezi’nin nitelikli ekibi, çalışmalarını, Kayseri’deki Abdullah Gül Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nden bilimsel destek alarak yürütüyor.



Üretimde “yenilikçilik” ve “özgünlüğe” büyük önem verdiklerinin altını çizen Kilim Mobilya CEO’su Mesut Yiğit, “Yenilikçi ve özgün üretim için araştırma-geliştirme çalışmalarının büyük önemi olduğuna inanıyoruz. Yenilikçi ürün geliştirmek ve rekabette özgün olabilmek için, gelişmenin temel motivasyonu olan Ar-Ge’nin gereğine inanıyoruz; bir şeyleri daha iyiye götürmek istiyorsanız, orada Ar-Ge çalışması yapmanız gerekir” dedi ve ekledi:



Mesut Yiğit: Ar-Ge yoksa sektör, bir taklit girdabına düşer, herkes birbirini taklit eder



“Ar-Ge, hangi sektörde olursa olsun, şirketlerin en büyük eksiği olan analiz kabiliyeti ile ilgili problemleri çözmeye yardımcı olur. Gelişme dediğimiz de, bunun üzerine politikalar bina etmeyi, uzun vadeli bakış açısı sağlar. Eğer bir sektörde Ar-Ge yoksa sektör, bir taklit girdabına düşer, herkes birbirini taklit eder. Ne ürün, ne politikalar, ne teknolojiler çeşitlenir.”



Kilim Mobilya’nın, Ar-Ge Merkezi’ni kurarken, “üç temel motivasyon”dan yola çıktığının altını çizen Mesut Yiğit, “Öncelikle, Ar-Ge Merkezi olan il, Ar-Ge merkezi olmayan şirket arasında ciddi bir fark var; Ar-Ge Merkezi, içinde bulunduğunuz sektörün birinci ligine çıkabiliyor olmak demek; o nedenle öncelikle, Kilim Mobilya’nın bir Ar-Ge Merkezi var” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:



“Ar-Ge ile geliştirdiğimiz yenilikçi ürünler, piyasada yeni trendlere öncülük ediyor”



“İkinci motivasyon da; ‘Ar-Ge bir rekabet gücüdür’ yaklaşımına olan inancımızdır; çünkü, biliyoruz ki, Ar-Ge ile üretim yapmak, yalnızca iç pazarda değil, küresel pazarlarda da rekabet gücümüzü destekliyor. Ar-Ge bazlı üretimde elde ettiğimiz yüksek verimlilik, maliyetlerimizi düşürüyor ve dolayısıyla iç ve küresel pazarlarda rekabet gücümüzü yükseltiyor. Bunun yanında, Ar-Ge ile geliştirdiğimiz yenilikçi ürünler, piyasada yeni trendlere öncülük ediyor ve özgünlükleriyle önemli talep topluyor ve piyasaların ‘aranan ürünleri’ oluyorlar. Ayrıca, bildiğiniz gibi, ihracatta da navlun fiyatlarının yüksek olması diye bir gerçek vardır; bunu aşmak istiyorsanız, uzun mesafelere bozulmadan gidecek, az hacim kaplayacak ürün oluşturmanız lazım. İşte Ar-Ge Merkezi’nin desteğiyle bu gibi sorunları kolayca aşıyor ve maliyetlerde önemli avantajlar sağlıyoruz.”



Kilim Mobilya CEO’su Mesut Yİğit, Ar-Ge Merkezi’nin sağladığı üçüncü önemli motivasyon kaynağının da, perakende mağazacılık aşamasında kendini gösterdiğine dikkat çekti ve ekledi:



Ar-Ge Merkezi 25 kişilik ekibi ve üç üniversiteden de bilimsel destek alarak ilerliyor



“Perakende elektroniği, perakende veri toplama sistemleri alanında da önemli Ar-Ge çalışmalarına imza atıyoruz. Bir tür ‘perakende analitiği’ diye nitelendirebileceğimiz bu yapay zeka temelli çalışma ile de, bir mağazaya kaç kişinin, günün hangi saatlerinde girdiğini, yalnız mı, ortalama kaç kişilik gruplar halinde girdiklerini ve içeride ne kadar kaldıklarını kayıt altına alıyor ve bu veriler üzerinden yaptığımız analizlerle, vitrin düzenlemeleri ve kampanyalar gibi, doğrudan perakende satışa yönelik faaliyetlerimizi düzenliyoruz.”



Kilim Mobilya Ar-Ge Merkezi Yöneticisi (Müdürü) Emre Benzer de, 25 kişiye ulaşan Ar-Ge Merkezi ekibinin, üç üniversite işbirliği ile ilerlediğinin altını çizerek, “Abdullah Gül Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ile ortak projeler yürütüyoruz” dedi ve ekledi:



Ar-Ge'ye cironun yüzde 1’ini ayırıyor



“Abdullah Gül Üniversitesi ile birlikte özellikle perakende mağazacılık ve yapay zeka ile ilgili çalışmalarda önemli mesafeler kazandık. Bir yandan personel ile müşterileri ayrıştıran cihaz ve yazılımları geliştirirken, bir yandan veri analizini yapıyoruz; bu konudaki yazılımları sürekli güncelliyor ve daha iyi ve net sonuçlara ulaşabiliyoruz. Bunların dışında, özellikle sunta gibi malzemelerin alternatiflerinin geliştirilmesi ve üretimde verimlilik konularında da Erciyes Üniversitesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ile birlikte çalışıyoruz. Hedefimiz, üç üniversite ile birlikte yaptığımız çalışmaların alanını genişletirken, Ar-Ge Merkezi’nin kadrosunu da 40 kişiye yükseltmek. Bu çalışmalar için, ciromuzun yüzde 1’ini Ar-Ge’ye ayırıyoruz.”



Emre Benzer, Ar-Ge Merkezi çalışmalarının desteğiyle zaman kazanımı ve buna bağlı olarak maliyetleri düşürürken, ürün kalitesinde de büyük gelişmeler sağladıklarını vurguladı ve "Elbette, Ar-Ge Merkezi'nin yaptığı çalışmalara bağlı iyileştirmeler arasında en çok önem verdiğimiz kazanım da, işçi sağlığı alanında elde ettiğimiz iyileştirmeler oldu. Ar-Ge konusunda bizi en çok sevindiren, iş kazaları ve çalışma ortamındaki sterilizasyon gibi, çalışanlarımızın sağlıklarına dönük kazanımlarımızdır" diye ekledi.

