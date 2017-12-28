"Arabuluculuk iş dünyasında yeni bir dönemi başlatacak"

TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, işçi-işveren uyuşmazlıklarında dava şartı haline gelen arabuluculuğun iş dünyasında yeni bir dönem başlatacağını belirtti.

Hacısalihoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, arabuluculuğun iş dünyasına olası etkilerini değerlendirdi.

İşçi-işveren uyuşmazlıklarında dava şartı haline gelen arabuluculuğun, iş dünyasında yeni bir dönem başlatacağını ifade eden Hacısalihoğlu, bu mekanizma ile iş dünyasına yeni bir soluk geleceğini bildirdi.

Hacısalihoğlu, arabuluculuk görüşmeleri sonunda anlaşmaya varan işçi ve işverenin, üzerinde anlaşılmış olan hususları tekrar dava konusu yapmasının mümkün olmadığına dikkati çekti.

Düzenlemenin iş dünyası için zamandan tasarruf sağlayacağını belirten Hacısalihoğlu, "İşçi de işveren de ihtiyacını karşılarken bu sorunla uğraşmayı bırakacak, enerjisini, potansiyelini ve zamanını başka işler için kullanabilecek." ifadesini kullandı.

- "Değişiklikler ayrıntılarıyla öğrenilmeli"

Hacısalihoğlu, arabuluculuk sürecindeki gizliliğin emsal kararlar oluşmasını engelleyeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Klasik yargılama usulleri ile iş dünyası için büyük sorun haline gelen emsal kararlar, işçi ve işverenin aralarında yapacağı arabuluculuk anlaşma metni gizli olacağından ve tüm taraflar ve arabulucu bu gizliliğe uymak zorunda olduğundan bir sorun olmaktan çıkacak ve emsal oluşturmayacaktır. Bu değişikliklerin iş dünyası tarafından ayrıntılarıyla öğrenilmesi gerekiyor.

Uzun yargılama süreleri nedeniyle yıllarca uğraşılan iş davaları arabuluculukla son bulacak. Arabuluculuğun iş dünyasına etkileri bu kadarla da kalmıyor, arabuluculuk sürecinde işçi ve işverenin çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması halinde arabulucu bir çözüm önerisi getirebilecek."

- "Sistem adliyelerdeki arabuluculuk büroları üzerinden işleyecek"

Hacısalihoğlu, sistemin nasıl işleyeceğine ilişkin olarak da şu bilgileri verdi:

"İşçi işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talepli iş uyuşmazlıklarında arabuluculuğun dava şartı haline gelmesiyle taraflar artık ilk oturumda arabuluculuk yolunu deneyecekler, arabuluculukta anlaşılmaması halinde mahkemeye başvurabilecekler. Sistem adliyelerdeki arabuluculuk büroları üzerinden işleyecek. Arabulucu yapılan arabuluculuk başvurusunu 3 hafta içinde sonuçlandıracak. Tarafların anlaşamaması halinde ilk iki saatlik ücret Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Taraflardan birinin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilecek ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulacak."







