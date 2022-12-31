Araç kiralamanın ödül avcısı oldu

Türkiye’nin önde gelen araç kiralama markası Rent Go, şirketlerin pazarlama süreçlerindeki yenilikçi ve başarılı uygulamalarının değerlendirildiği İstanbul Marketing Awards’ta 3 kategoride birden ödüle layık görüldü.

Türk iş dünyasındaki şirketlerin, pazarlama süreçlerindeki faaliyetlerinin değerlendirildiği İstanbul Marketing Awards, markaların ve ajansların pazarlama dünyasında ürettiği yaratıcı projeleri, konusunda uzman jüri üyeleri tarafından titiz bir inceleme süreciyle belirliyor. Çok güçlü markaların yarıştığı bu önemli organizasyonda, Rent Go’nun ödül kazandığı kategoriler, “Kullanıcı Deneyimi Tasarımı (UX) E-Ticaret, Sonuca Ulaştıran Pazar Araştırmaları ve Mobil Deneyim Tasarımı, (Yenilenen).”

Organizasyonun bu yılki ödül töreni, 15 Aralık tarihinde Zorlu PSM’ de gerçekleştirildi. Törende Rent Go’nun ödülleri, Jüri Başkanları Samet Ensar Sarı (Dijital ve Teknoloji Kategorisi), Hande Aydın (Ürün Geliştirme & Deneyim & Satış Ortamı) tarafından Tunalar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Can Tuna’ya takdim edildi.

“Her alanda önceliğimiz, yüksek hizmet kalitesi ve müşterilerimizin memnuniyeti’’

Mehmet Can Tuna, kazanılan 3 önemli ödül sonrası yaptığı açıklamada; ‘’Müşteri deneyimini ve memnuniyetini merkez alarak gerçekleştirdikleri hizmetlerin, Rent Go’nun araç kiralama sektöründe ulaştığı ayrıcalıklı noktada önemli bir pay sahibi olduğunu dile getirdi’’.

Tuna, şu değerlendirmeleri paylaştı:

‘’Üç ayrı kategoride birden ödüle layık görülmek, bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı oldu. Müşterilerimize araç kiralama hizmeti sunan yol arkadaşı olmak, ihtiyaç ve taleplerini değerlendirirken, hızlı, güvenli, açık, tarafsız olarak, kıyaslanamaz seviyede yüksek müşteri memnuniyeti sağlamak için çalışıyoruz. Türkiye geneline yayılmış ofislerimizle olduğu gibi dijital kanallardaki varlığımızı da bu anlayış üzerine kurguladık. Amacımız her an ulaşılabilir olmak ve sorunsuz müşteri deneyimi sunmak. Bu topraklarda doğmuş, ‘’yüzde 100 yerli sermayeli’’ bir marka olmamız da hizmet kalitemizde önemli bir fark yaratıyor. Çünkü biz hem müşterilerimizi hem de ülke coğrafyamızı yakından tanıyoruz’’ dedi.

Mehmet Can Tuna, ‘’bu önemli ödülleri almamızda önemli bir payı ve emeği olan ajansımız Scope’a, çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve değerli müşterilerimize teşekkür ederiz’’ dedi.