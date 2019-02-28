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Aralık 2018'de 405 yatırım teşvik belgesi verildi

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca geçen yılın aralık ayında 405 yatırım teşvik belgesi verildi. Bakanlığın, Aralık 2018 dönemi yatırım teşvik belgeleri listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Aralık 2018'de...

Aralık 2018'de 405 yatırım teşvik belgesi verildi
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ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca geçen yılın aralık ayında 405 yatırım teşvik belgesi verildi.

Bakanlığın, Aralık 2018 dönemi yatırım teşvik belgeleri listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aralık 2018'de 405 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 14 milyar 704 milyon 625 bin 733 lira olarak hesaplandı. Söz konusu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 18 bin 540 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, bu dönemde sabit yatırım tutarı 504 milyon 748 bin 703 lira olan ve 2 bin 130 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 64 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

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Resmi GazeteSanayi Ve Teknoloji BakanlığıYatırım Teşvik Belgesi
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