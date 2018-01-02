Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cnnturk Veeam dünya Dr. Markus Heyn cityscape
4 yıldır kazandırıyor
4 yıldır kazandırıyor
En güvenli yıl oldu
En güvenli yıl oldu
Görev süresi doldu
Görev süresi doldu
5 yılın en iyi performansı
5 yılın en iyi performansı
İşte İstanbul'daki fiyat artışı
İşte İstanbul'daki fiyat artışı

Aralık ayı geçici dış ticaret verileri

- KSO Başkanı Zeytinoğlu: - "2017 için OVP'de öngörülen 156,5 milyar dolar ihracat hedefinin aşıldığını memnuniyetle görüyoruz. 2014'ten sonra tarihin en yüksek ihracat seviyesine ulaştık. 2018 yılında da ihracat artışlarının ivmelenerek sürmesini istiyoruz"

Aralık ayı geçici dış ticaret verileri

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "2017 için OVP'de öngörülen 156,5 milyar dolar ihracat hedefinin aşıldığını memnuniyetle görüyoruz. 2014'ten sonra tarihin en yüksek ihracat seviyesine ulaştık. 2018 yılında da ihracat artışlarının ivmelenerek sürmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan Aralık ayı geçici dış ticaret verilerini değerlendiren Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ihracatın Aralık ayında 13 milyar 881 milyon dolar, Ocak-Aralık döneminde ise 157 milyar 94 milyon dolar olduğunu hatırlattı.

Aralık ayının yurt dışı tatilleri nedeniyle siparişlerin de azaldığı bir ay olmasının, ihracatın daha da yüksek çıkmasını önlediğini aktaran Zeytinoğlu, "2017 için OVP'de öngörülen 156,5 milyar dolar ihracat hedefinin aşıldığını memnuniyetle görüyoruz. 2014'ten sonra tarihin en yüksek ihracat seviyesine ulaştık. 2018 yılında da ihracat artışlarının ivmelenerek sürmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, sektörel bazda ihracatta zirveyi yine otomotivin aldığını ifade ederek, "2017'de en fazla ihracatı 23 milyar 957 milyon dolarla otomotiv sektörü gerçekleştirdi. İhracatı sırtlayan otomotiv, geçen seneye göre performansını yüzde 21 arttırdı ve 6,5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Toplam ihracatımızdaki payı ise yüzde 15,3 oldu." bilgisini paylaştı.

Üretimde ithal girdinin yüksekliğine dikkati çeken Zeytinoğlu, şöyle devam etti:

"Üretimimizde ithal girdinin yüksek olması nedeniyle, üretmek için ithalat yapmak zorunda kalıyoruz. Ocak-Aralık döneminde ara malı ithalatı yüzde 27,9 oranında arttı. Aynı dönemde yatırım malları ithalatı ise yüzde 7,8 oranında geriledi. İthalatı yatırım için değil üretim için yaptığımızı buradan da görüyoruz. Burada ara mallarını ithal etme sebeplerimizi inceleyip, bu ürünlerin ülkemizde üretilmesinin teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyoruz."

Zeytinoğlu, üretim yapısının değiştirilerek talebi ve katmadeğeri yüksek ürünlerin üretilmesiyle ihracata ivme kazandırılması gerektiğini de vurguladı.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Dış Ticaret
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5