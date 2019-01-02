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Aralıkta en fazla yeşil soğanın fiyatı arttı

İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 48,33 ile yeşil soğan oldu - Bu dönemde fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 13,77 ile domates olarak belirlendi

Aralıkta en fazla yeşil soğanın fiyatı arttı
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO), aralık ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 48,33'le yeşil soğan olduğunu duyurdu.
İTO tarafından Aralık 2018 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.
Buna göre, İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 72’sinin perakende fiyatı artarken, 58 ürünün fiyatı düştü, 112 ürünün fiyatı ise değişmedi.
Aralık ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yeşil soğan yüzde 48,33 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yüzde 37,76 ile salatalık, yüzde 30,44 ile kabak, yüzde 28,46 ile sivri biber ve yüzde 25,06 ile taze fasulye oldu.

- Domates yüzde 13,77 ucuzladı

Aralık ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan domates yüzde 13,77 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; yüzde 12,89 ile portakal, yüzde 10,04 ile çarşaf, yüzde 9,54 ile fuel-oil, yüzde 8,81 ile çelik mutfak eşyası ve yüzde 8,50 ile limon oldu.
Aralık ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan harcama kalemleri şöyle:

Mevsimsel Tarım Ürünleri Yüzde Değişim (%) Yeşil Soğan 48,33 Soğan 19,39 Patates 7,81 Azalanlar Portakal -12,89 Limon -8,5 Balık -6,74 Karnabahar -6,38 Maydanoz -6,37 Mevsim Dışı Tarım Ürünleri Salatalık 37,76 Kabak 30,44 Sivri Biber 28,46 Taze Fasulye 25,06 Azalanlar Domates -13,77 İşlenmiş Tarım - Sınai ve Diğer Ürünler Akide Şekeri 9,8 Maç Giriş Bilet Ücreti 9,38 Hazır Çorbalar 7,61 Çikolata 6,23 Süpürge 5,74 Azalanlar Çarşaf -10,04 Fuel-Oil -9,54 Çelik Mutfak Eşyası -8,81 Alüminyum Mutfak Eşyası -8 Gazyağı -5,32

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ItoFiyatı En Fazla Artan Ve Azalan Harcama KalemleriAralık 2018
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