Arap iş adamları Bandırma'da yatırım imkanlarını araştırdı

BALIKESİR(AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun davetiyle 9 Arap ülkesinden kente gelen 30 iş adamı, Bandırma ilçesinde yatırım olanaklarını inceledi.

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Libya, Suriye, Yemen, Fas ve Moritanya'dan gelen iş adamları, yatırım yapabilecekleri alanlar hakkında bilgi edindi. Bandırma Çelebi Limanı'nı gezen yatırımcılara, Kafaoğlu'nun yanı sıra Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, limanın Genel Müdürü Mehmet Akif Ersoy da eşlik etti.

Kafaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle İslam ülkelerinin Türkiye'ye ilgisinin her geçen gün arttığını söyledi.

Arap iş adamlarını Balıkesir'e davet ettiğini aktaran Kafaoğlu, "Benim, 'Arap turistler, Yalova, Bursa, İstanbul'a, Trabzon'a geliyor. Bize niye gelmiyor?' diye içimde uhde kalmıştı. Şimdi Balıkesir'e, 30 iş adamı geldi. Konuklar, bize 'Bu kadar güzel bir iliniz vardı da bu zamana kadar neden tanıtmadınız?' dedi." ifadesini kullandı.

Kafaoğlu, iki iş adamının bir Türk bankasında hesap açtırdığını belirterek, "Faslı bir iş adamı, 'Buraya yatırım yapmak istiyorum.' dedi. Bu gezilerimiz devam edecek. Gayrimenkul ve sağlık turizmi alanında yatırım yapmak istiyorlar. Moritanyalı bir iş adamı da maden konusunda yatırım yapmak istiyor. Balıkesir'de başta bor madeni olmak üzere, ticaretini yaptığımız maden yataklarımızın olduğunu söyledik. Ben, bunların semeresinin gelecekte alınacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.