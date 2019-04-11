Arap iş adamlarıyla 100 milyar dolarlık ticaret ve yatırım hedefi

İSTANBUL (AA) - ALİ ATAR - Uluslararası İş Forumu (IBF) Genel Başkanı Erol Yarar, "10 senede ticari ve yatırımlar olarak 100 milyar dolarlık bir hedef ortaya koyduk." dedi.

1.Türk-Arap İş Zirvesi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) ev sahipliğinde, Uluslararası İş Forumu (International Business Forum - IBF) organizasyonuyla, 13 Nisan'da düzenlenecek.

Etkinliğe başta Cezayir, Filistin, Katar, Irak, Libya, Mısır, Suriye, Ürdün ve Yemen olmak üzere 25 ülkeden Türkiye'de yerleşik olarak iş yapan Arap iş adamları katılacak.

Türkiye'deki mali hukuk kuralları, vatandaşlık ve ikamet hakkı, ticari sorunların çözümü ve Türkiye’deki yatırım teşviklerine yönelik sorunların görüşüleceği programda, B2B görüşmeleri ile ticaret hacminin artırılması sağlanacak.

Türkiye’nin yatırım ve ticaret açısından güvenli ve istikrarlı bir ortamına sahip olduğunu gösteren zirve ile karşılıklı yatırım ve ticaret hacminin milyar dolarlar seviyesine çıkarılması hedefleniyor.





- "Suriye'nin yeniden yapılanmasında hedeflenen rakam 50 milyar dolar"





IBF Başkanı Erol Yarar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binlerce Arap iş adamının İstanbul başta olmak üzere Bursa, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa gibi Türkiye'nin birçok şehrinde şirket kurarak ticaret ve yatırım yaptığını söyledi.

1.Türk-Arap İş Zirvesi ile Arap iş adamlarını MÜSİAD üyeleriyle buluşturacaklarını ifade eden Yarar, zirvenin MÜSİAD ve IBF'nin hedefleri doğrultusunda yapılan önemli bir faaliyet olduğunu vurguladı. Yarar, sadece İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) kayıtlı 10 binin üzerinde Arap iş adamı olduğunu belirterek, zirveye katılacak nitelikli Arap iş adamlarını özenle seçtiklerini aktardı.

Zirve kapsamında Arap iş adamlarının Türkiye'de karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik özel bir oturum olacağını belirten Yarar, zirvede Türk-Arap iş adamlarının yüz yüze iş görüşmesi fırsatı yakacağını da vurguladı.

Yarar, "10 senelik bir hedef kendimize belirledik. 10 senede ticari ve yatırımlar olarak 100 milyar dolarlık bir hedef ortaya koyduk. Bu rakam afaki bir rakam değil. Sadece Suriye'nin yeniden yapılanması...İnşallah 2 sene içinde sulh olacağını düşünüyoruz. Suriye'deki iş adamlarıyla beraber MÜSİAD üyelerinin çok etkin olarak yer alması gereken bir faaliyettir. Suriye'nin yeniden yapılanmasında hedeflenen rakam 50 milyar dolardır. Biliyorsunuz orada çok büyük yıkımlar oldu, altyapı, üst yapı...Biz istiyoruz ki barış geldiği zaman ülkemizin iş adamları Suriye'de çok etkin olsunlar." diye konuştu.





- "Aynı ürünleri Türkiye'den tedarik ederek ihraç etmeyi hedefliyorlar"





Türkiye'deki Arap iş adamlarının çok büyük ihracat potansiyeli olduğunu anlatan Yarar, Arap iş adamlarını Türkiye'de sağlık, gıda, turizm, eğitim, hizmet, elektronik, otomotiv ve kimya gibi çok farklı sektörlerde faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Yarar, "Mesela bir Arap iş adamının 30 ülkeye ihracat yaptığını biliyoruz. Tamamen ticaret yapıyorlar. Kendi ülkelerindeyken, ülkelere ihracat yapıyorlardı. Şimdi Türkiye'ye geldiler, aynı ürünleri Türkiye'den tedarik ederek ihraç etmeyi hedefliyorlar. Onları, Türkiye'de bu ürünleri üreten insanlarla tanıştırmamız lazım." dedi.

Arap iş adamlarının Türkiye'nin ihracatına çok büyük katkıda bulunacağına dikkati çeken Yarar, hedeflerinin Türk iş adamları ile Arap iş adamlarını birlikte yatırım yapmaya ve ihracat yapmaya teşvik etmek olduğunu sözlerine ekledi.











