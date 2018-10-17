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Arap iş kadınları ticaret için İzmir'de

- TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aysel Öztezel: - "Ülkemizde mücadeleler sonucunda kadın girişimciliği konusunda çok mesafe alındı. Son 5 yıla bakıldığında, kadın girişimcilerin sayısının yüzde 40 oranında artması tüm bu çabaların boşa gitmediğini gösteriyor"

Arap iş kadınları ticaret için İzmir'de
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İZMİR (AA) - TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aysel Öztezel, "Ülkemizde mücadeleler sonucunda kadın girişimciliği konusunda çok mesafe alındı. Son 5 yıla bakıldığında, kadın girişimcilerin sayısının yüzde 40 oranında artması tüm bu çabaların boşa gitmediğini gösteriyor." dedi.

TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, Irak, Ürdün ve Libyalı iş kadınlarıyla bir araya geldi.

Öztezel, İzmir Ticaret Borsası meclis salonundaki toplantıda, kadınlara girişimcilik fikirlerini hayata geçirmeleri konusunda yol göstermeyi ve girişimci kadınları daha güçlü kılmayı hedeflediklerini söyledi.

Ülke ekonomilerinin fark yaratan kadınlara ihtiyacı olduğunu belirten Öztezel, kadınlar arasındaki dayanışmanın önemine işaret etti.

Kadınların birbirlerine pozitif ayrım yapması sayesinde işlerin daha kolay yürüyeceğine inandığını dile getiren Öztezel, şöyle konuştu:

"Ülkemizde mücadeleler sonucunda kadın girişimciliği konusunda çok mesafe alındı. Son 5 yıla bakıldığında, kadın girişimcilerin sayısının yüzde 40 oranında artması tüm bu çabaların boşa gitmediğini gösteriyor. Kadınlarımızın yüksek öğretimde okullaşma oranı yüzde 13'ten yüzde 40'a çıktı. Türk kadınları olarak şanslı bir ülkede yaşıyoruz ancak bizim de mücadelemiz devam ediyor."

Türkiye'de yüzde 33 seviyesinde bulunan kadın istihdam oranının Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 65 olduğuna dikkati çeken Öztezel, "Kadın-erkek eşitliğine inanıyorsak, kadın istihdamında üst hedefimiz yüzde 73 olmalı. Zaman içinde eğitim olanaklarını ve girişimcilik ruhunu geliştirerek hedefe doğru ilerlemeliyiz." dedi.

Öztezel, kadınların daha inovatif, hassas ve takım çalışmasına daha yatkın olduğunu belirterek, "Bugün bu toplantıdan iyi bir network kurarak, Türk ve Arap iş kadınları olarak birbirimizin kız kardeşi, ticaret elçisi, iş ortağı ve destekçisi olarak ayrılmayı diliyorum." ifadesini kullandı.

- "Irak büyük bir pazar"

Balıkçılık ve tarım alanında faaliyet gösteren Iraklı Alaa Hamdani de "Kadın gelişirse toplum gelişir. Kadın gelişmezse tam tersi olur. Savaştan dolayı Irak'ta kadınların sayısı erkeklerden daha fazla. Irak büyük bir pazar, Türkiye de bunu çok iyi biliyor. O yüzden biz sizinleyiz ve ticaret yapmak istiyoruz. Bu ticaretin sürekli olmasını istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından heyetler arası görüşmelere geçildi.


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Arap ülkeleriİş KadınlarıTOBB İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu
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