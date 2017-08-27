Arap turizmi bal ihracatını arttırdı

TRABZON (AA) - Meltem Yılmaz - Doğu Karadeniz'den 2017 yılının ocak-temmuz döneminde ihraç edilen bal miktarı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 202 bin 878 kilograma yükselirken en fazla ihracat da Suudi Arabistan'a gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den geçen 7 aylık dönemde 35 ülkeye bal ihracatı gerçekleştirildiğini söyledi.

Gürdoğan, Türkiye'den ocak-temmuz döneminde 2 milyon 990 bin 470 kilogramlık bal ihracatıyla ilk sırayı Almanya'nın aldığını vurgulayarak, bunu Amerika Birleşik Devletleri ile Suudi Arabistan'ın takip ettiğini anlattı.

Doğu Karadeniz'den yapılan bal ihracatının arttığına dikkati çeken Gürdoğan, "Doğu Karadeniz'den ise 4 ülkeye yapılan 202 bin 878 kilogramlık bal ihracatı karşılığında, 708 bin 187 dolar gelir elde edildi. Bölgeden yapılan ihracat miktarda yüzde 70, değerde ise yüzde 26 artış yaşanmıştır. Bu rakamlar ihracatta bizim için son derece sevindirici rakamlardır." dedi.

"Yüzde 47'si Suudi Arabistan'a yapıldı"

Gürdoğan, Suudi Arabistan'ın Doğu Karadeniz bal ihracatında önemli bir potansiyele sahip olduğunu işaret ederek, Doğu Karadeniz'den ihraç edilen balın yüzde 47'sinin bu ülkeye yapıldığını ifade etti.

Doğu Karadeniz'den Suudi Arabistan, Almanya, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracat gerçekleştirildiğini vurgulayan Gürdoğan, "Son yıllardan Arap turistlerin bölgeye ilgileri ve ürünü tatmaları, Suudi Arabistan'a yapılan ihracatı da artırmıştır. İhracattaki bu olumlu artıştan da oldukça memnunuz. Giderek bu rakamın daha da üst seviyelere çıkacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Gürdoğan, Karadeniz'in zengin bir bitki örtüsüne ve floraya sahip olduğunu da anlatarak, "Bölgemizde arıcılık da giderek gelişme göstermektedir. Son yıllarda arıcılığın da gelişmesi ile üretilen balın marka ürün haline getirilmesiyle bala ilgi daha da artmıştır. Bu durum da ihracata önemli katkı sağlamıştır. Bundan sonra da ihracatı artırmaya dönük çalışmalar yaparak, gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.