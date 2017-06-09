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"Arap ülkelerinin dünyadaki toplam yatırımı 2 trilyon dolar"

- ARTİAD Başkanı Kerim: - "2015 yılı itibari ile tüm Arap ülkelerinin dünyada toplam kamu ve özel sektör yatırımı 2 trilyon doların üzerindedir" - "Arap ülkelerinin toplam ihracatı dünyanın toplam ihracatının yaklaşık yüzde 8'ini teşkil eder. Buda 1,5 trilyon dolardır"

İSTANBUL (AA) - Arap Türk İşadamları Derneği (ARTİAD) Başkanı Cemalettin Kerim, "2015 yılı itibari ile tüm Arap ülkelerinin dünyada toplam kamu ve özel sektör yatırımı 2 trilyon doların üzerindedir." dedi.

ARTİAD'ın Swiss Otel'de düzenlediği iftar programında konuşan Kerim, Tunus'un yılda 300 bin ton zeytinyağı üretiminde, Suudi Arabistan'ın ham petrolde, Fas'ın ham fosfat üretiminde ve Sudan'ın küçük baş hayvan yetiştirilmesi konusunda dünyada birinci sırada olduğunu söyledi.

2015 yılı itibariyle Arap ülkelerinin dünyada toplam kamu ve özel sektörün yatırımının, 2 trilyon doların üzerinde olduğunu kaydeden Kerim, "Arap ülkelerinin toplam ihracatı, dünyanın toplam ihracatının yaklaşık yüzde 8'ini teşkil eder. Buda 1,5 trilyon dolardır." açıklamasında bulundu.

Kerim, şunları kaydetti:

"Arap ülkelerinden gelen yatırımcılar, son 4 yılda Türkiye'de 17 bin 863 şirket kurdu. Geçmişten bu yana baktığımız zaman, ne zaman ilişkilerimiz düzelirse birbirimize karşılıklı ziyaretler gerçekleşirse o zaman ekonomimizde önemli adımlar atılıyor ve yatırım ve ticaretimiz artıyor."

ARTİAD Yüksek İştişare Kurulu Başkanı Ömer Bolat ise "Bugün Türkiye'nin ihracatı 147 milyar dolar. İslam ülkelerinin payı yüzde 30 civarında." ifadesini kullandı.

3 milyon Arap turistin Türkiye'ye geldiğinin altını çizen Bolat, Türkiye'ye gelen Batılı bir turistin sadece 750 dolar bıraktığını, bir Arap turistin ise 3 bin dolar bıraktığını kaydetti.

Bolat, "Daha önemlisi kardeşliğimiz pekişiyor, sosyal entegrasyonumuz artıyor." dedi.

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