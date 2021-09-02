TURAB EXPO Türkiye ve Arap ülkelerinin İş İnsanlarını İstanbul'da buluşturdu. Türk - Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği'nin, TURAB Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen 7. Gıda ve Gıda Teknolojileri, 5 Tarım ve Tarım Teknolojileri, 4. Hotel, Restaurant, Cafe, Fırın Ağırlama ve Konaklama Teknolojileri ile Ev Dışı Tüketim Fuarları; İstanbul Pullman Hotel salonlarında düzenlendi.

İstanbul Ticaret Odası, TOBB ve MÜSİAD'ın da katkılarıyla, yurt içinden 250 civarında katılımcı kuruluşu bir araya getiren Turab Expo, Arap ülkelerinden gelen ziyaretçi ve alıcı kuruluş açısından da başarılı bulundu. Covit 19 tedbirleri çerçevesinde bir araya getirilen ihracat dünyamızın dev kuruluşları, Arap dünyasından gelen yüzlerce ithalatçı kuruluşun, binlerce yöneticisini İstanbul'da ve stantlarında ağırladılar.

Çok başarılı, fonksiyonel, etkin, saygın ve seçkin bir organizasyona imza atan Turap Derneği ile Turab Expo yöneticilerine çeşitli kesimlerden tebrik yağdı.