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Aras Kargo Üretken Proje Ödülü'nü aldı

İSTANBUL (AA) - Aras Kargo, müşteri hizmetleri ve deneyimi alanında projelerin değerlendirildiği "Müşteri Deneyimi Arenası"nda, “Üretken Proje” ödülüne layık görüldü.Aras Kargo açıklamasına göre, toplam 12 bin çalışanı,...

Aras Kargo Üretken Proje Ödülü'nü aldı

İSTANBUL (AA) - Aras Kargo, müşteri hizmetleri ve deneyimi alanında projelerin değerlendirildiği "Müşteri Deneyimi Arenası"nda, “Üretken Proje” ödülüne layık görüldü.
Aras Kargo açıklamasına göre, toplam 12 bin çalışanı, 4 binden fazla araç ve 29 transfer merkeziyle günde yaklaşık 500 bin gönderi taşıyan şirket, Nice Medya tarafından "Büyük Düşünce", "İyi Fikir" ve "Üretken Proje" dallarında düzenlenen "Müşteri Deneyimi Arenası"nda ödül almaya hak kazandı.
Türkiye’nin önde gelen markalarının katılımıyla gerçekleştirilen ödül töreninde, Aras Kargo’nun müşteri hizmetleri departmanı, "Aras Her Yerde" projesiyle "Üretken Proje" ödülünü kazandı. Müşterilerin hizmet aldığı bütün temas noktalarında ulaşılabilirlik, tutarlı bilgi, geri dönüş hızı gibi kriterlerin değerlendirildiği kategoride, Aras Kargo’nun projesi; chat, çağrı merkezi, şubelerde bulunan dijital kiosklar üzerinden yapılan geri bildirimlere bütünleşik bir anlayışla 1 dakikada yapılan dönüş hızı, konunun ele alma süreci ve verilen tutarlı bilgilerle fark yarattı.
Aras Her Yerde projesi farklı kanallar üzerinden yapılan müşteri geri bildirimleri ve deneyimlerinin etkileşimini izliyor. Ayrıca projede toplanan bilgiler incelenerek, müşterilerin deneyimleri konusunda kapsamlı bir veri analizi hazırlanıyor.

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ödülMüşteri Deneyimi ArenasıAras Kargo
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