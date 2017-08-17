Araştırma ve referans laboratuvarı yatırımlarına devlet desteği

ANKARA (AA) - Araştırma ve referans, tüketici güvenliği ve enfeksiyon hastalıkları referans, ilaç ve tıbbi cihaz analiz laboratuvarıyla deney hayvanları üretim test merkezi birimlerinin yer aldığı laboratuvar kompleksi yatırımları devlet yardımlarından faydalanabilecek.

Bakanlar Kurulunun "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişikliğe göre, öncelikli yatırım konularına; araştırma ve referans laboratuvarı, tüketici güvenliği ve enfeksiyon hastalıkları referans laboratuvarı, ilaç ve tıbbi cihaz analiz ve kontrol laboratuvarıyla deney hayvanları üretim test ve araştırma merkezi birimlerinin yer aldığı laboratuvar kompleksi yatırımları da eklendi.