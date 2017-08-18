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Arazi toplulaştırma kararları

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 5 ilde arazi toplulaştırması yapılacak - Isparta ve Konya'daki bazı alanlarla Bolu, Edirne ve Kahramanmaraş'ta belirlenen araziler toplulaştırılacak

Arazi toplulaştırma kararları

ANKARA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 5 ilde arazi toplulaştırması yapılacak.
Bakanlar Kurulunun, "Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Kararı" ile "Bazı Alanlarda Arazi Toplulaştırması Yapılmasına İlişkin Kararı" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Isparta'nın Yenişarbademli ilçesiyle Konya'nın Beyşehir ilçesindeki 2'şer alanda, Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük kapsamında kamu yararı gözetilerek, isteğe bağlı olmaksızın Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 18. Bölge Müdürlüğü tarafından zorunlu arazi toplulaştırması uygulanacak.
Arazi toplulaştırma kriterlerini taşımayan, teknik olarak toplulaştırmaya uygun olmayan tepelik, taşlık, çukurluk ve yoğun sabit tesisi bulunan alanlar toplulaştırma dışında tutulacak.
Öte yandan, Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde 3, Gerede ilçesinde 4, Edirne'nin Lalapaşa ve Uzunköprü ilçelerinde birer, Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesinde 17 yerde arazi toplulaştırmasına gidilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Resmi GazeteArazi Toplulaştırması
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