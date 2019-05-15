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Arazi toplulaştırma ve kamulaştırma kararları

- Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerindeki 7 bölgede arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları yapılacak - Rize'nin merkez ilçesinin Kaplıca, Emekçiler ve Köprülü köylerindeki bazı parseller Dağsu Ayrımı-Isırlık İl Yolu Projesi kapsamında acele kamulaştırılacak

Arazi toplulaştırma ve kamulaştırma kararları
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ANKARA (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerindeki 7 bölgede arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Ferhuş, Urumoğlu (Sivricehöyük), Kapıçam ve Fituşağı (Yeniköy) ile Onikişubat ilçesindeki Önsen, Türkoğlu Araplar ve Hayrullah'ta arazi toplulaştırma ile tarla içi geliştirme hizmetleri yürütülecek.

Öte yandan, Rize'nin merkez ilçesindeki Kaplıca, Emekçiler ve Köprülü köylerinde bulunan bazı parsellerin Dağsu Ayrımı-Isırlık İl Yolu Projesi kapsamında acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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