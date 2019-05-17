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Arçelik 19 Mayıs’ın 100. yılında Bandırma Vapuru rotasını gerçekleştirecek

İSTANBUL(AA) - Arçelik, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkışının 100’üncü yılı vesilesiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayesinde, Kuzey Saha Komutanlığı koordinesinde ve TAYK organizasyonuyla,...

Arçelik 19 Mayıs’ın 100. yılında Bandırma Vapuru rotasını gerçekleştirecek
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İSTANBUL(AA) - Arçelik, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkışının 100’üncü yılı vesilesiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayesinde, Kuzey Saha Komutanlığı koordinesinde ve TAYK organizasyonuyla, İstanbul – Samsun arasında düzenlenecek “Atatürk Rallisi” ne katılacak.

Arçelik'ten yapılan açıklamada, Arçelik Yelken Takımının, 4 -12 Mayıs tarihlerinde yaklaşık 40 yelkenli teknenin çıktığı ‘Atatürk Rallisi’ne merhum Mustafa V. Koç'un anısı olan Papili isimli tekneyle 16 -19 Mayıs tarihleri arasında dahil olacağı kaydedildi.

Arçelik, Donanma filosu gemileriyle birlikte Bandırma Vapuru rotasını gerçekleştiren ilk yelkenli tekne olarak şirketin öncü ve liderlik vizyonunu denizlerimize taşımayı hedefliyor.
Yaklaşık 400 deniz mili, hava durumuna göre 48-60 saat sert olabilecek Karadeniz’de gerçekleştirilecek rotada, Arçelik Yelken ekibi takım ruhuyla kenetlenerek, zorlu milli mücadeleyi başlatan Atatürk ve milli mücadele şehitlerinin manevi değerini saygıyla anacak.

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Anahtar Kelimeler:
ArçelikAtatürk Rallisi
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