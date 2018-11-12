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Arçelik'e, 11. kez "Lovemark" ödülü

- Arçelik Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi: - "Tüketicilerimiz bu ödülle bizi bir kez daha taçlandırdı. Yıllardır bu başarıya layık görülmemizin nedeni tüketicilerimiz bize duyduğu güven ve sevgidir"

Arçelik'e, 11. kez
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İSTANBUL (AA) - Arçelik, MediaCat-Ipsos iş birliğiyle gerçekleştirilen "Türkiye'nin Lovemark'ları 2018" araştırmasında beyaz eşya kategorisinde 11. kez Türkiye'nin en sevilen markası seçildi.

Arçelik'in açıklamasına göre, şirket, söz konusu araştırmanın beyaz eşya kategorisinde bu yıl da en sevilen marka seçilerek 11. kez başarısını yineledi.

"Lovemark ödülünü, Arçelik adına Arçelik Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi aldı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Tüfekçi, şirketin geride bıraktığı 63 yılda müşterilerine birçok ilki ve yeniliği yaşattığını belirterek, tüketicilerin kendilerini özel hissedeceği, müşteri memnuniyeti odaklı, interaktif, talepleri en iyi ve en hızlı şekilde karşılayan bir perakendecilik anlayışını benimsediklerini bildirdi.

Türkiye'nin dört bir yanına yayılan bayi ve servis ağları sayesinde tüketicileriyle özel bir bağ kurduklarını aktaran Tüfekçi, "Çağdaş perakendecilik anlayışı ile hizmet kalitemizi en üst noktada tutuyoruz. Tüketicilerimiz bu ödülle bizi bir kez daha taçlandırdı. Yıllardır bu başarıya layık görülmemizin nedeni tüketicilerimiz bize duyduğu güven ve sevgidir. Bu sebeple durmadan, yorulmadan ve aşkla işimizi yapmaya, tüketicilerimizi en iyi ürün ve teknolojilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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