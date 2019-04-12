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Arçelik'e enerji verimliliği ödülü

ANKARA (AA) - Arçelik'in, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Enerji Verimli Danışmanlık Şirketi (EVD) statüsünü kazanarak "Başarı Plaketi"ne layık görüldüğü bildirildi.Şirketten yapılan açıklamada, Arçelik’in...

Arçelik'e enerji verimliliği ödülü
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ANKARA (AA) - Arçelik'in, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Enerji Verimli Danışmanlık Şirketi (EVD) statüsünü kazanarak "Başarı Plaketi"ne layık görüldüğü bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Arçelik’in Kompresör İşletmesi’nde yürüttüğü Verimlilik Artırıcı Projesinin bu yıl 10’uncusu düzenlenen Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’nda ödül aldığı kaydedildi.

Arçelik Kurumsal Çözümler Grubu’nun etkinlikte yer alan standında enerji çözümlerinden VRF sistem klimalara, ısı pompalarından Chiller & Fancoil applied ürünlerine, güneş enerji sistemlerinden aydınlatma ürünlerine, mühendislik ve entegre çözümler ile ticari klimalara kadar bir çok ürün sergilendiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Enerji verimliliği bilincini geliştirmek ve bu alandaki uzmanların profesyonel deneyimleriyle de birlikte enerji verimliliği alanında gelişmeler sağlamak amacıyla fuar ve forumu aynı çatı altında toplayan fuar, sektörün lider firmalarını ve önde gelen isimlerini, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi. Forum kapsamında düzenlenen törende Arçelik Kompresör İşletmesi’nin verimlilik artırıcı projesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Başarı Plaketine layık görüldü. Arçelik ayrıca Enerji Bakanlığı’nın Enerji Verimli Danışmanlık Şirketi statüsünü kazandı."


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Anahtar Kelimeler:
ArçelikVerimlilik ödülü
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