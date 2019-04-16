Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi mersin Trabzon EWE
Sanayiye “askeri“ görev
Sanayiye “askeri“ görev
Bir market daha açtı
Bir market daha açtı
Talep arttı
Talep arttı
İyi Geceler Ekonomi
İyi Geceler Ekonomi
Av sezonu bitiyor
Av sezonu bitiyor

Arçelik'e iF Design'dan 4 ödül

-Arçelik, ürünleri Beko B18, Grundig Dot Matrix, Arçelik Pro Telve ve Beko Vega TFT Oven ile ödüle layık görüldü

Arçelik'e iF Design'dan 4 ödül
banner17

İSTANBUL (AA) - Arçelik, "dünyanın en saygın" tasarım ödüllerinden biri olan iF Design Award 2019'da 4 ödül birden aldı.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, dünyanın dört bir yanından binlerce ürünün marka ürün tasarımı, iletişim tasarımı, ambalaj tasarımı, mimari tasarım, profesyonel konsept tasarımı ve servis tasarımı gibi kategorilerde yarıştığı iF Design Award 2019'da, Beko B18, Grundig Dot Matrix, Arçelik Pro Telve ve Beko Vega TFT Oven ile 4 ödüle layık görüldü.

20'den fazla ülkeden önde gelen 60 tasarım uzmanının oluşturduğu jüri, ürünleri özgünlük, evrensel tasarım, güvenlik, farklılaşma, estetik çekicilik gibi birçok başlıkta inceleyerek değerlendirdi.

iF Design Award 2019’un kazanan markalarına ödülleri Münih BMW Welt’te düzenlenen törende verildi. Arçelik’in ödüllerini kıdemli endüstriyel tasarımcı Aslı Ökmen aldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ArçelikIf Designödül
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5