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Arçelik'in Akmerkez mağazası yeni konseptiyle açıldı

- Arçelik, müşteri deneyimi odaklı yeni nesil mağaza dönüşümünü, Akmerkez'de 25 yıl önce faaliyete geçen ilk AVM mağazasıyla sürdürüyor - Arçelik AŞ Üst Yöneticisi Bulgurlu: - "Deneyime, sürece ve katma değerli hizmete önem veren yeni nesil tüketicilerin beklentilerine cevap verebilmek adına mağazalarımızı ve bayi ağımızı mümkün olan en üst düzeyde kişisel deneyim imkanı sunan, müşterinin alışveriş yaparken keyif alacağı yaşam alanlarına çeviriyoruz"

Arçelik'in Akmerkez mağazası yeni konseptiyle açıldı

İSTANBUL (AA) - Arçelik, yeni nesil mağaza ağını genişletmeyi sürdürüyor.

Arçelik AŞ'den yapılan açıklamaya göre, İzmir Asmaçatı ve İstanbul İstinye Park mağazalarının ardından Arçelik bayisi Songül Toprak Özsan’ın 25 yıl önce Akmerkez’de açtığı ve markanın ilk AVM şubesi olan mağazadaki dönüşüm söz konusu genişlemenin en yeni halkası oldu.

Yeni konsept mağaza, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu ve Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ile çok sayıda davetlinin katıldığı özel bir törenle açıldı.

Açıklamaya göre, açılışta konuşan Arçelik AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, dijital dönüşümün perakende sektörünü de değiştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ne kadar çok alışveriş yaptığından çok, ne kadar anlamlı alışveriş yaptığını düşünen yeni nesil bir tüketici var artık... Sosyal medyadaki kimlik ve itibarlarını önemseyen dijital ekonomiyi merkezine koyan müşterilere dokunabilmek çok önemli. Deneyime, sürece ve katma değerli hizmete önem veren bu yeni nesil tüketicilerin beklentilerine cevap verebilmek adına mağazalarımızı ve bayi ağımızı mümkün olan en üst düzeyde kişisel deneyim imkanı sunan, müşterinin alışveriş yaparken keyif alacağı yaşam alanlarına çeviriyoruz. Teknolojiyi deneyim alanlarıyla birleştiren yeni konsept mağazalarımızı ihtiyaç ve lokasyona göre farklı büyüklüklerde müşterilerimizle buluşturuyoruz."

63 yıllık geçmişe sahip Arçelik’in köklü bayi ağına dikkati çeken Bulgurlu, "Türkiye’de 10’uncu kez üst üste Lovemark seçilen tek marka olmak büyük bir sorumluluk. Arçelik’in tüketicisiyle kurduğu bu eşsiz bağda ülkenin dört yanındaki çalışkan, güvenilir bayi ve servislerimizin çok önemli bir rolü var. İleri teknolojinin insan faktörüyle doğru noktada buluşması bizim için kritik. Müşteri deneyimi odaklı yeni konseptimizi hem bayilerimiz hem de yeni mağazalarımız aracılığıyla yaymaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

En yeni teknolojileri tüketiciyle buluşturan Akmerkez mağazasında, Arçelik ürünlerinin yanı sıra cep telefonu, tablet, dijital oyuncaklar gibi elektronik ürünler de bulunuyor. Müşteriler, akıllı ekran sayesinde mağazada olmayan ürünleri bire bir boyutlarda interaktif olarak inceleyebiliyor. Ürünlerin birebir deneyimlenebileceği Arçelik Akmerkez mağazasında, pişirme alanında şeflerle özel etkinlikler düzenlenecek, saç tasarım alanındaki bakım ürünleri kuaförler eşliğinde test edilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Arçelik A.Ş.
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