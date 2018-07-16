Arçelik'in Romanya'daki akıllı fabrikasına AYB'den destek

İSTANBUL (AA) - Arçelik, Romanya'daki iştiraki Arctic çatısı altında inşa edilen çamaşır makinesi fabrikası için Avrupa Yatırım Bankası'yla (AYB) 68 milyon avroluk kredi anlaşması imzaladı.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, global büyümesini hızlandırma ve rekabet gücünü artırma hedefiyle yaptığı yatırımlar kapsamında önemli bir anlaşmaya imza attı. Şirket, Romanya'daki iştiraki Arctic çatısı altında inşa edilen çamaşır makinesi fabrikası için Avrupa Birliği’nin finans kurumu AYB ile 68 milyon avroluk kredi anlaşmasına vardı. Kredi, Avrupa İçin Yatırım Planı kapsamında Avrupa Stratejik Yatırımlar Fonu’ndan sağlanacak.

Arçelik’in Endüstri 4.0 standartlarında üretim yapacak ilk akıllı fabrikası olacak tesis, Avrupa'nın da önemli bir beyaz eşya üretim merkezi olacak. Fabrikada Nesnelerin İnterneti'nden robotik teknolojisine, birbiriyle bağlantılı cihazlardan gelişmiş otomasyon sistemlerine kadar birçok akıllı teknoloji kullanılacak.

Arçelik, 2017 yılında inşasına başladığı fabrikaya toplamda 135 milyon avro yatırım yapmayı planlıyor.

Romanya'nın Dambovita kentindeki Ulmi bölgesinde inşa edilen fabrikada yılda 2,2 milyon adet çamaşır makinesi üretilecek. Toplamda 1400 kişiye istihdam sağlayacak fabrikanın 2019 yılında açılması planlanıyor.

Arçelik’in Romanya'daki mevcut fabrikası 3 bin kişiye istihdam sağlıyor. Kıta Avrupası'nın en büyük buzdolabı ve soğutucu üretim tesisi konumunda bulunuyor. Arctic, Romanya beyaz eşya pazarında açık ara liderliğini sürdürürken, şirketin üretiminin yüzde 85'i, ağırlıklı Avrupa ülkeleri olmak üzere 80'den fazla ülkeye ihraç ediliyor.





- "Şirketimiz, global büyümesini destekleyen yatırımlarını emin adımlarla sürdürüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen, şunları kaydetti:

"Şirketimiz, global büyümesini destekleyen yatırımlarını emin adımlarla sürdürüyor. Romanya'da Endüstri 4.0 prensiplerine uyumlu olarak kurduğumuz yeni fabrika Avrupa'nın önemli bir beyaz eşya üretim merkezi haline gelecek. Avrupa Birliği'nin büyümesini hedefleyen Avrupa Yatırım Bankası'nın sağladığı bu önemli finansman desteği, Arçelik'in global büyüme hikayesine ve finansal gücüne duyulan güvenin de bir göstergesi. Yeni üretim tesisimiz sayesinde bölge başka yabancı yatırımlar için de cazibe merkezi haline gelecek."