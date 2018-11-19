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Arçelik’ten "Cuma Aşkına" indirimleri başlıyor

- Arçelik 19 Kasım’da başlattığı Cuma Aşkına kampanyasıyla 3 bin TL’ye varan dev indirimlerle birçok ürünü satışa sunuyor

Arçelik’ten
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İSTANBUL (AA) - Arçelik, bugün başlayacak ve 25 Kasım’a kadar devam edecek “Cuma Aşkına” özel dev indirim kampanyası ile tüm hafta boyunca kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, Arçelik, “Cuma Aşkına” özel dev indirim kampanyasını tüketicilerle buluşturuyor. 19 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 25 Kasım’a kadar devam edecek kampanya ile Arçelik tüm hafta boyunca kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

Notebook ve tabletlerde 3 bin TL, cep telefonlarında bin 400 TL, TV’lerde bin 100 TL, küçük ev aletlerinde 630 TL, hobi ve aksesuarlarda 400 TL’ye varan indirim fırsatlarından yararlanmak için "www.arcelik.com.tr" web sitesi ve Arçelik mağazaları sizleri bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ArçelikCuma Aşkına
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