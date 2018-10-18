Arçelik’ten iPhone 8’de indirim

İSTANBUL (AA) - Arçelik, 64 GB’lık iPhone 8’leri, 19-21 Ekim'de 2 bin 100 TL’lik indirimle 4 bin 399 TL’den satışa sunuyor.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programına destek olan Arçelik, kaçırılmayacak bir teklif hazırladı.

Arçelik, tavsiye edilen perakende satış fiyatı 6 bin 499 TL olan 64 GB’lık iPhone 8’leri, 19-21 Ekim'de 2 bin 100 TL’lik indirimle 4 bin 399 TL’den satışa sunuyor.



iPhone 8 64 GB modelinin tüm renklerinde geçerli olacak kampanya kapsamında anlaşmalı bayilerde 6 ay taksit imkanı da sağlanıyor.

