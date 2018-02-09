Arçelik'ten İzmir'e

İZMİR (AA) - Arçelik, İzmir'de Asmaçatı'dan sonra ikinci konsept mağazasını Alsancak'ta açtı.

Mağazanın açılışında konuşan Arçelik Genel Müdürü Can Dinçer, mağazada televizyondan küçük ev aletlerine, cep telefonundan tablete geniş bir ürün yelpazesinin bulunduğunu belirtti.

Müşterilerin mağazada bulunan stantta fotoğraf çektirerek, isterlerse bu fotoğrafı dışarıdaki led ekranlara yansıtılabildiğini belirten Dinçer, yeni nesil konsept mağazalarda yeniliklerin test edilebildiğini kaydetti.

"Alsancak'ta açtığımız mağazamız İzmirliler'in teknolojiyle yeni buluşma noktası olacak" diyen Dinçer, dijitalleşmeyle birlikte tüketici beklentilerinin değiştiğine işaret etti.

Dinçer, şöyle konuştu:

"Tüketicilerimizin kendilerini özel hissedeceği, müşteri memnuniyeti odaklı, interaktif, talepleri en iyi ve en hızlı şekilde karşılayan bir perakendecilik anlayışını benimsiyoruz. 63 yıldır tüketicisinin ihtiyaçlarını anlayarak geliştirdiği ürün ve hizmetleri, yaygın bayi ve servis ağıyla Türkiye'nin en sevilen beyaz eşya markası olan Arçelik perakendedeki yeni trendler ışığında sektöre yol göstermeye devam edecek."

Açılışa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da katıldı.