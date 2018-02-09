Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Arçelik'ten İzmir'e "konsept mağaza"

- Arçelik Genel Müdürü Dinçer: - "Tüketicilerimizin kendilerini özel hissedeceği, müşteri memnuniyeti odaklı, interaktif, talepleri en iyi ve hızlı şeklide karşılayan bir perakendecilik anlayışını benimsiyoruz"

Arçelik'ten İzmir'e

İZMİR (AA) - Arçelik, İzmir'de Asmaçatı'dan sonra ikinci konsept mağazasını Alsancak'ta açtı.

Mağazanın açılışında konuşan Arçelik Genel Müdürü Can Dinçer, mağazada televizyondan küçük ev aletlerine, cep telefonundan tablete geniş bir ürün yelpazesinin bulunduğunu belirtti.

Müşterilerin mağazada bulunan stantta fotoğraf çektirerek, isterlerse bu fotoğrafı dışarıdaki led ekranlara yansıtılabildiğini belirten Dinçer, yeni nesil konsept mağazalarda yeniliklerin test edilebildiğini kaydetti.

"Alsancak'ta açtığımız mağazamız İzmirliler'in teknolojiyle yeni buluşma noktası olacak" diyen Dinçer, dijitalleşmeyle birlikte tüketici beklentilerinin değiştiğine işaret etti.

Dinçer, şöyle konuştu:

"Tüketicilerimizin kendilerini özel hissedeceği, müşteri memnuniyeti odaklı, interaktif, talepleri en iyi ve en hızlı şekilde karşılayan bir perakendecilik anlayışını benimsiyoruz. 63 yıldır tüketicisinin ihtiyaçlarını anlayarak geliştirdiği ürün ve hizmetleri, yaygın bayi ve servis ağıyla Türkiye'nin en sevilen beyaz eşya markası olan Arçelik perakendedeki yeni trendler ışığında sektöre yol göstermeye devam edecek."

Açılışa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da katıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AlsancakArçelikArçelik Genel Müdürü Can DinçerYeni Nesil Mağaza
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5