Arçelik'ten karbon fiber buzdolabı

İSTANBUL (AA) - Arçelik, "dünyada bir ilki gerçekleştirerek" çelikten 4,5 kat daha hafif olan ve 3 kat daha sağlam olan karbon fiberden buzdolabı üretti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin ilk buzdolabını üreten Arçelik, uzay, havacılık ve motor sporları gibi yüksek teknolojinin birçok alanında kullanılan dünyanın en hafif ve dayanıklı bileşenlerinden karbon fiberi zamanının ötesinde bir tasarımla beyaz eşya sektörü ile buluşturdu.

Arçelik, nanoteknoloji kullanılarak üretilen ve çelikten 4,5 kat daha hafif olmasına karşın 3 kat daha sağlam olan karbon fiber dış kaplamaya sahip Diamond buzdolabını 25 yıl garanti ile satışa sundu.

Üzerinde elektronik display bulunan ahşap kapı sapı ile şıklığı ve konforu bir arada sağlayan buzdolabı, 720 litrelik geniş hacme sahip. Diamond, "üstün koku giderme teknolojisi" ile buzdolabındaki kötü koku oluşumunu, zararlı gaz veya kimyasal madde üretmeksizin yüzde 90'a kadar engelliyor. "Cool plus" teknolojisi kullanılan ürün, "FullFresh+", mavi ışık teknolojisi ve kahvaltılık 0° bölmesiyle tüm yiyecekler için tazelik vadediyor.

Dondurucu kısmı altta bulunan Diamond’ın, yan duvar, tavan ve arka kapak çevresinde LED aydınlatma ve otomatik buz makinesi bulunuyor. A++ enerji seviyesinde bulunan ürün, 370 kWh yıllık enerji tüketimi ile tasarruf sağlarken, 41 Dba ses seviyesi ile çalıştığını hissettirmiyor.