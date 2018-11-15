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Arçelik’ten kış kliması kampanyası

- Arçelik, kış kliması kampanyası ile tüketicilerinin içini ısıtıyor

Arçelik’ten kış kliması kampanyası
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İSTANBUL (AA) - Arçelik müşterilerinin kış aylarını sorunsuz bir şekilde geçirmesi için kliması kampanyası düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arçelik, kış kliması kampanyası ile tüketicilerinin içini ısıtıyor. Arçelik R32 gazlı klimalar kışı ısınma sorunu yaşamadan geçirmek isteyenleri bekliyor.

A++ enerji seviyesi ile doğanın korunmasına yardımcı olurken fatura tutarlarını azaltarak aile bütçesine katkıda bulunan Arçelik R32 gazlı klimalar, kolay çıkarılabilir filtreleri ile kullanım kolaylığı sağlıyor. Klimasıyla ekonomik bir çözüm sunan Arçelik, kış aylarında tüketicilerin yaşam kalitesini artırmayı vadediyor.

Beyaz eşya ve tüketici elektroniğindeki başarısını iklimlendirme sektörüne de taşıyan Arçelik, yaygın hizmet ağı, ücretsiz montaj ve kolay iade imkanları ve 7/24 hizmet veren çağrı merkezi ile kullanım süresi boyunca müşterilerinin yanında oluyor.

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