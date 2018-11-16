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Arçelik’ten ÖTV bizden kampanyası

- Arçelik, tüm televizyon modellerinde geçerli olacak şekilde ÖTV bizden kampanyası sunuyor - Kasım sonuna kadar geçerli olacak kampanyada Koçfinans ve ING Bank ile peşin fiyatına 10 taksit imkânı bulunuyor

Arçelik’ten ÖTV bizden kampanyası
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İSTANBUL (AA) - Arçelik, tüm televizyon modellerinde geçerli olacak şekilde ÖTV bizden kampanyası başlattı.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, Arçelik, mükemmel bir televizyon keyfi yaşamak isteyenlere kaçırılmayacak fırsat sunuyor. Teknoloji ve tasarımlarıyla dünya trendlerini tüketicisiyle buluşturan Arçelik, tüm televizyon modellerinde geçerli olacak şekilde ÖTV bizden kampanyası başlattı.

Koçfinans ve ING Bank ile peşin fiyatına 10 taksit imkânı da sunan kampanya, kasım ayı sonuna kadar geçerli olacak.

Kampanyayla Arçelik, A43L 8860 5S, A49L 8860 5S, A55L 8860 5S, A65L 8860 5S TV gibi son teknolojiyle donatılmış ve Netflix uygulamalı televizyon modelleriyle, kusursuz netlik ve gerçeği en yakın renkleriyle eşsiz bir televizyon deneyimi yaşatıyor.

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ArçelikÖTV Bizden Kampanyası
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