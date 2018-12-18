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Arçelik'ten şık ve teknolojik yılbaşı hediyeleri

- Arçelik, Eternity serisi ve gelenekselleşen Mini Telve Türk Kahvesi Makinesi ile yılbaşı hediyeleri arasında fark yaratıyor

Arçelik'ten şık ve teknolojik yılbaşı hediyeleri
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İSTANBUL (AA) - Arçelik, sevdiklerini yeni yıla girerken mutlu etmek isteyenler için şık tasarımının yanı sıra kullanım kolaylığıyla öne çıkan ürünlerini sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arçelik’in yılbaşı hediye önerileriyle bu sene de fark yaratıyor. Yepyeni ürünlerin yanı sıra hediye tercihlerinde ilk sıralarda yer alan Mini Telve Türk Kahvesi Makinesi alternatifler arasında öne çıkıyor. Eternity serisi ise tasarımı profesyonel kullanımla bir araya getiriyor.

K 3300 Kırmızı Mini Telve Türk Kahvesi Makinesi, CookSense teknolojisi sayesinde bol köpüğüyle gerçek Türk kahvesi lezzeti sunuyor.

Paslanmaz çelik tabanlı cezvesi ile geleneksel damak zevkine uygun Türk kahvesi pişirme imkanı veren üründe, tek seferde bir fincan kahve yapılabildiği gibi, üç kişi için de kahve hazırlanabiliyor. Taşmayı önleyen teknolojisiyle dikkati çeken üründe tek tuşla kolayca kahve yapılabiliyor. Kahveler hazır olduğunda sesli uyarı ile bildiren ürün, kompakt tasarımı sayesinde az yer kaplıyor.

K 8540 R Table Blender da özel olarak geliştirilen 4 kanatlı bıçak tasarımı Vitaplus ile vitaminleri koruyor. Blender da yüksek ısıya karşı dayanıklı cam hazne bulunuyor. K 8560 R Mikser ise yavaş başlama özelliği sayesinde kullanım sırasında kolaylık imkanı sunan mikser, komple paslanmaz çelik çırpma ve hamur yoğurma aksesuarlarına sahip. Bir litre haznesi bulunan ürün, cam doğrayıcı aksesuarı sayesinde çok amaçlı olarak kullanılabiliyor. Dijital sıcaklık kontrolü olan üründe çörekleri ısıtmak için özel bir raf bulunan K 8550 R Ekmek Kızartma Makinesi, paslanmaz çelik gövdesiyle mutfaklara şık bir hava getiriyor.

K 8580 R Filtre Kahve Makinesi'nin zaman ayarlama fonksiyonu sayesinde istenen zamanda kahve hazır olurken, aroma fonskiyonu sayesinde farklı yoğunluklarda kahve seçeneği sunabiliyor. LED kontrol paneli ve paslanmaz çelik gövdesiyle mutfakların şıklığını tamamlayan ürün, 10 fincanlık kapasitesiye sahip.

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ArçelikHediyeYılbaşı
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